Gündeme bomba gibi düştü! AKP nükleer silah yapımı için Pakistan'la görüşüyor

2014 yılında Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayi alanında yapılan işbirliğinin artması sonrası benzer iddialar ortaya atılmış, Pakistan'a nükleer silah gücünü kazandıran Prof. Dr. Abdulkadir Han bu iddiaları "saçma" bulduğunu açıklamıştı.







Hindistan televizyonu Zeenews İndia'nın internet sitesinde yer alan habere göre 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu’nun (HLMDG) 15. Toplantısı'na dikkat çekildi.





Euronews'ten Kerem Congar'ın çeviri haberine göre söz konusu yazıda, Ankara'daki zirvenin bugüne kadar askeri alanda iki ülke tarafından gerçekleştirilen en üst düzey toplantı olduğu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hedeflerine ulaşabilmek için Pakistan'ın nükleer ve füze teknolojilerine güvendiği ifadelerine yer verildi.





Zeenews İndia'nın iddiasına göre toplantıda iki ülke arasında nükleer silah ve nükleer başlıklı füze teknolojisinin paylaşılması da konuşuldu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu doğrultuda Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Kamer Cevad Bajwa ile görüştüğü iddia edildi.





Bunun yanında Pakistan askeri heyetinin Türk Uzay Sanayisi (TAI), HAVELSAN ve ASELSAN gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknoloji ve silah üreten firmalarla görüştüğü, füze ve diğer hava teknolojileriyle ilgilenen üst düzey Türk generalleri ve bürokratlarıyla da toplantılar yapıldığı öne sürüldü.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019'un eylül ayında "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." demiş, bu ifadeler uluslararası alanda yankı uyandırmıştı.







Türkiye nükleer silah üretirse sonuçları ne olur?





Öte yandan daha önce euronews'e konuşan Amerikan James Martin Silahsızlanma Araştırmaları Merkezi Direktör Yardımcısı Jessica C. Varnum, Türkiye yönetiminin olası bir nükleer silah programına kalkışmasının, iktidar için uluslararası yaptırımlar nedeniyle getirisinden çok götürüsü olacağını düşünüyor.





Varnum, “Bunun Erdoğan hükümetine vereceği zarar sadece ekonomik değil aynı zamanda Türkiye’nin itibarını zedeleyecek.”diyor.