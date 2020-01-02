Ankara'yı sarsacak iddia

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski İstanbul milletvekili Emin Şirin çok tartışılacak bir kulis bilgisini paylaştı.





Şirin, başkanlık sisteminin önünü açan 16 Nisan 2017 Referandum sonucunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceğini ve parlamenter sisteme dönülebileceğini iddia etti.





"ANAYASA MAHKEMESİ FORMÜLÜ DEVREYE GİRECEK" İDDİASI





Odatv'nin Youtube kanalında Aytunç Erkin'in sorularını cevaplandıran Şirin, 16 Nisan 2017 Referandumu'nun iptal edilmesi talebiyle Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ettiğine işaret etti.





Emin Şirin iki yıl bile dolmadan Erdoğan'ın başkanlık sisteminden vazgeçtiğini iddia etti.





ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 50+1 OY ALAMAYACAĞININ FARKINDA





Şirin, "Kulis bilgisi olarak paylaşayım, Anayasa Mahkemesi’nin bunu gündeme alarak, dolaylı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zımni onayını da almak kaydıyla bunu iptal edeceği konuşuluyor." dedi.





"Parlamenter sisteme dönmek için. Erdoğan bundan sonraki seçimin yüzde 50+1 ile olmamasını istiyor." diyen Şirin, "Dar bölgeli, seçim sistemini de söz konusu edecek. 600 milletvekilini, 600 bölgeden seçtirmek gibi bir durum söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.