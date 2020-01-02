Samanyolu Haber /Politika / Ankara'yı sarsacak iddia /02 Ocak 2020 18:21

Ankara'yı sarsacak iddia

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 22'nci Dönem İstanbul Milletvekili Emin Şirin siyaset kulislerini hareketlendirecek bir iddiayı ortaya attı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski İstanbul milletvekili Emin Şirin çok tartışılacak bir kulis bilgisini paylaştı. 

Şirin, başkanlık sisteminin önünü açan 16 Nisan 2017 Referandum sonucunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceğini ve parlamenter sisteme dönülebileceğini iddia etti. 

"ANAYASA MAHKEMESİ FORMÜLÜ DEVREYE GİRECEK" İDDİASI

Odatv'nin Youtube kanalında Aytunç Erkin'in sorularını cevaplandıran Şirin, 16 Nisan 2017 Referandumu'nun iptal edilmesi talebiyle Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ettiğine işaret etti. 

Emin Şirin iki yıl bile  dolmadan Erdoğan'ın başkanlık sisteminden vazgeçtiğini iddia etti.

ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 50+1 OY ALAMAYACAĞININ FARKINDA

Şirin, "Kulis bilgisi olarak paylaşayım, Anayasa Mahkemesi’nin bunu gündeme alarak, dolaylı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zımni onayını da almak kaydıyla bunu iptal edeceği konuşuluyor." dedi. 

"Parlamenter sisteme dönmek için. Erdoğan bundan sonraki seçimin yüzde 50+1 ile olmamasını istiyor." diyen Şirin, "Dar bölgeli, seçim sistemini de söz konusu edecek. 600 milletvekilini, 600 bölgeden seçtirmek gibi bir durum söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'yı sarsacak iddia Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:42