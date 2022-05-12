Gündemi sarsan iddia: Kaşıkçı Elması çalındı mı?

Tarihi elmaslar içerisinde en büyük ve en meşhur elmas olan 49 küçük elmasla süslü 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddia ediliyor.





"LAGA LUGA YAPMA HESAP VER"

İddiayı ortaya atan isim olan Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!" ifadelerini kullandı. Kaşıkçı Elması'nın kayıp olduğu iddiasına ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.





Kaşıkçı Elması'nın yanı sıra Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazoların, Zeugma Müzesi'ndeki milyonlarca dolar değerindeki bazı eserlerin, ayrıca MSÜ Müzesi'ndeki 404 eserin, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki 250 milyon dolarlık 302 tablonun ve Batman Müzesi'ndeki 20 altın sikkenin kaybolduğu konuşuluyor.