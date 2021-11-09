Kendinden örnek veren Sedat Peker AKP’nin yeni planını anlattı

Bingöl’de Lütfü Türkkan’ın şehit yakını ile yaşadığı olayın yankıları sürüyor. Erdoğan her konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere tüm muhalefete olay üzerinden yükleniyor.





Erdoğan son Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sivil toplum kuruluşlarını da tepki göstermeye davet etti.





VİCDANİ BİR TEPKİ

Olayın muhalefete kurulan bir kumpas olduğunu belirten Sedat Peker, “Olayın Muhalefetin yaptığı esnaf gezilerinin halkta karşılık bulması üzerine Bingöl’de yaşanan olay koordine edildi. Ben uzaklarda olan bir gözlemci olarak bir adaletsizlik olduğuna dikkat çekmek istedim. Bingöl’de yapılan provokasyonun çok daha büyüklerinin şahsım üzerinden geçmişte yapıldığını delilleriyle anlattım. Buna vicdani bir tepki diyebilirsiniz” dedi.





SERÇE KADAR BEYNİ OLAN ANLAR

Kumpas dediği olayla ilgili detayları anlatan Peker, “Terör örgütünün döşediği mayınlara basarak şehit olan, çobanlık yapan bir kız kardeşimizin abisi sosyal medya hesaplarında İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ahlaka sığmayan küfürler edecek, sonrasında ise bu parti liderinin PKK ile ilgili açıklamaları ortadayken esnaf ziyaretini sabote edecek. Bu şehit abisi, kardeşi için yas tutup camilerde türbelerde dua edeceğine porno sitelerini seyredip beğeniler yapıyorsa bana kimse bunun duygusal bir tepki olduğunu anlatmasın. Serçe kadar beyni olan bunun provokasyon olduğunu zaten anlar” ifadelerini kullandı.





FİFA KOKARTLI SEDAT PEKER

Geçmiş kendi üzerinden bir çok kumpasın hayata geçirildiğini söyleyen Peker, “Namuslu olmak lazım, şerefli olmak lazım, onurlu olmak lazım. Benim üzerimden muhalefete birçok hile geçmişte zaten yapıldı. 40 yaşından küçük kardeşlerim, eğer siz de uygun görürseniz ben bu süreçte kendimi FİFA kokartlı Milli Hakem Sedat Peker olarak tanımlamak istiyorum. Size sözüm olsun, bu görevimin de altından layıkıyla kalkacağım. Provoke etme işlerinde eski kullanılmış bir uzman olarak, taraflar birbirine hile yaparsa hemen müdahil olacağım. Burada bir hile var. Ben uzmanım da bu işlerde” dedi.