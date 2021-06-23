Samanyolu Haber /Gündem / Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan yeni fotoğraf: İyi ki eğilmedim /23 Haziran 2021 13:12

Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan yeni fotoğraf: İyi ki eğilmedim

Bir tweeti paylaştığı için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan insan hakları savunucusu HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun cezaevinde sakal bıraktığı fotoğrafı yayınlandı. Gergerlioğlu, “İyi ki eğilmedim” dedi.

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Hakkında verilen hapis cezasının onanmasından sonra milletvekilliği düşürülen ve 2 Nisan’da Sincan Cezaevine gönderilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yeni bir fotoğrafı yayınlandı.

Bıraktığı sakallarının oldukça beyazlaştığı görülen Gergerlioğlu’nun huzurlu ve ümitli halinin yansıdığı fotoğrafı oğlu Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından  paylaştı.

ZİNDAN ZULMEDEN İKTİDARDAN HAYIRLIDIR

Salih Gergerlioğlu, paylaşımına babasının bir sözünü de not düştü: “Zindan, benim için Ak Parti ve MHP’nin talip olduğu zulüm, vicdansızlık, yolsuzluk ve despotluk içindeki iktidardan çok daha hayırlıdır. İyi ki eğilmedim.” Ömer Faruk Gergerlioğlu Sincan 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi.



ÇİÇEK MOTİFİNİ ÇOK GÖRDÜLER

Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK’lı Alev Şahin’in kendisine gönderdiği örgü ipinden yapılmış çiçek motifinin kendisine verilmediğini Twitter hesabından açıklamış, “Haramilikle özgürlüğümüzü kısıtladıkları yetmiyor, dostluk ve kardeşliğimizi de engellemeye çalışıyorlar.” demişti.


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