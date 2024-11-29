Gündüzünde teğmenleri eleştirdi akşamında 240 Harp Okulu öğrencisiyle yemek yedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir grup Kara Harp Okulu öğrencisiyle akşam yemek yediği iddia edildi.





Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin 'kılıçlı yemini' iktidar tarafını rahatsız etmiş ve soruşturma başlatılmıştı.





Olaya ilişkin Teğmen İzzet Talip Akarsu ve Teğmen Ebru Eroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç talebiyle başlatılan soruşturma süreci devam ederken Erdoğan bir grup Kara Harp Okulu öğrencisiyle dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.





T24'te yer alan habere göre, Erdoğan, öğrenciler ile birlikte Külliye'de akşam yemeği yedi. Yemekte, Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kara Harp Okulu'nun sivil yöneticileri ile komutanları da yer aldı.





ÖNCE MECLİSTE ELEŞTİRDİ SONRA AĞIRLADI





Amirlerinin emirlerine uymadıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan teğmenler, dün TBMM'nin de gündemindeydi. Burada konuşma yapan Erdoğan, "Bir tavra, mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik sebebiyle soruşturmaya uğrayan teğmenlerle ilgili şahit oluyoruz. Neymiş; benim birincilere diploma vermemi kalkıp onun değerlendirmesini yapıyorlar. E birinci olmuş, huzurumuza getirilmiş. Yapmam gereken nedir? Onların diplomalarını vermektir. Ama bunların disiplinsizlikle ilgili herhangi bir yanlışı varsa, o da yine özellikle Harp Okulları’nın Yüksek Disiplin Kurulu’nun huzurumuza getirdiği bir neticedir” ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan, bu konuşmanın ardından, Kara Harp Okulları’nda eğitim gören 240 kişilik öğrenci grubu Saray'da ağırladı. Öğrenciler burada Erdoğan ile akşam yemeği yedikten sonra tekrar Kara Harp Okulları yerleşkesine götürüldü.