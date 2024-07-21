Samanyolu Haber /Gündem / Güneri Civaoğlu hastaneye kaldırıldı /21 Temmuz 2024 13:09

Güneri Civaoğlu hastaneye kaldırıldı

Bir restoranda düşerek başını yere çarpan gazeteci Güneri Civaoğlu hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından biri olan Cipriani'de bir kaza geçirdi. Restoranda dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanamayla karşılaşması sonucu acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Çarpma sonucu meydana gelen beyin kanamasının herhangi bir kalıcı hasara neden olmadığı ve Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi. Doktorlar, ünlü gazetecinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.
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