Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ziyaret ettiği anne "Yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı.







İzmir’de meydana gelen deprem sırasında içerisinde 60 kişinin olduğu düşünülen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Enkaz altında 4 çocuğu bulunan bir annenin acısı ise yürekleri dağladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındaki 4 çocuğunun kurtarılmasını bekleyen annenin yanına giderek sohbet etmeye çalıştı. Pakdemir, konuşmakta zorlanan ve ağlayan perişan durumdaki anneye su içirmek istedi. Suyu içmek istemeyen anne, "Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı.





Pakdemirli ise acılı anneye "Bu enkaz kalkana kadar hiçbir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceği. Biraz sabır" dedi.

(GÖRÜNTÜ: ANKA Haber Ajansı)