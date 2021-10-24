Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Soner Kızılkaya imzası taşıyan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması”nda konuştu. Muhtarların sorunlarının çözümü için yol haritasını açıklayan Kılıçdaroğlu ekonomik gelişmelere de değindi ve “Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor” ifadesini kullandı





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Etkin ve Demokratik Yerel Yönetimler için Türkiye Muhtarlar Buluşması”nda muhtarların sorunlarının çözümü için yol haritasını açıkladı. Kendi iktidarlarında Temel Muhtarlık Kanunu’nun çıkartılacağını söyleyen CHP lideri, muhtarlıkların yönetimin temel parçası haline getirileceğini vurguladı.





Kılıçdaroğlu Türkiye’nin 78 ilinden yaklaşık 2 bin muhtarın katıldığı toplantıda, bir temel muhtarlık kanununa ihtiyaç olduğunu kaydederek 105 maddeden oluşan muhtarlık temel kanunu taslağı hazırladıklarını söyledi.





“Sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalı”





Siyaset kurumunun muhtarlara önem vermediğini belirten CHP lideri, muhtarlık seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılması gerektiğini söyledi: “Eğer muhtarlık kurumuna değer veriyorsanız, birleşik oy pusulası olması lazım. Belediyelerin binaları var. Muhtarların büyük bir kısmı ya binası yoktur ya da derme çatma binası vardır ya da kiralık bir yerde oturur. Neden sizin muhtarlık eviniz yok? Neden yapılmıyor bu? Bizim bazı belediyelerimiz tek tip muhtarlık evi yaptı ve teslim etti.”





Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bunun için de muhtarlara bütçe ayrılması gerektiğini ifade etti: “Sizin bir bütçenizin olması lazım. Bütçe aynı zamanda denetim demektir. Fakir bir ailenin çocuğu başka şehirde üniversite kazanıyor. Otobüs bileti alacak parası bile yok. Bakana, milletvekiline ulaşamaz, cumhurbaşkanına hiç ulaşamaz. En rahat ulaşabileceği kişi, muhtardır. Muhtar, doğrudan doğruya kendi mahallesinde bulunan kişinin sorunlarına çözüm üreten bir pozisyondadır. Bunu ilk dillendirdiğimde 'parayı nereden vereceksiniz muhtara?' dediler. Emlak vergisinin yüzde 1'i, 2'si muhtarlara tahsis edilse ayıp mı olur?”





“Muhtarlığın bir kamu kurumu olarak görülmesi lazım”





Kılıçdaroğlu köy statüsündeyken mahalleye çevrilen yerleşim birimleri için de şunları söyledi: “Köy tüzel kişilikleri mahalleye dönüştürdüler ama mahalle değil hala köy. Malına mülküne el koydular. Onları da iade edeceğiz. Nelere el konulduysa tamamını köy tüzel kişiliklerine iade edeceğiz.”





CHP lideri muhtarların kendi mahallelerini ilgilendiren konularda belediye meclisi toplantılarına katılarak söz ve karar sahibi olacaklarını da sözlerine ekledi: “Mahalleyle ilgili karar alınıyor ama muhtarın haberi yok. Buna demokrasi diyoruz. Böyle demokrasi olmaz. Her muhtar, kendi mahallesiyle ilgili bir karar alınacaksa belediye meclisinde, o meclise katılacak, söz ve karar sahibi olacak. Böylece olayın arka planını muhtar öğrenmiş olacak. Demokrasi katılımcılıktır. Muhtarlık bir kamu kurumu olarak sayılmıyor. Belediye başkanı, muhtarlarla ortak proje yapamaz. Yaparsa soruşturma açılır. Kanunun değişmesi lazım. Muhtarlığın bir kamu kurumu olarak görülmesi lazım.”