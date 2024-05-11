Samanyolu Haber /Gündem / Güneş patlaması Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi /11 Mayıs 2024 17:42

Güneş patlaması Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktiviteleriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, güney yüzeyindeki patlamalar sonrasında yaşanabilecek gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerine işaret eden Sayan, "Fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ile elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte." ifadesini kullandı.

"AKSAMALAR YAŞANABİLİR"

Sayan, bu fırtınayla ilgili yapılan bilimsel açıklamalara göre, uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceğini bildirerek, bu durumun, saatler sürebilecek kesintilere sebep olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi."
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