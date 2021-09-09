Samanyolu Haber /Spor / Güneş sözleşme feshinde kaç para tazminat alacak? /09 Eylül 2021 12:33

Güneş sözleşme feshinde kaç para tazminat alacak?

EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyet ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.

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Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ödenecek tazminatın tutarı merak konusu oldu. Güneş, sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiası göz önünde bulundurulduğunda 30 milyon TL tazminat alacak. Eğer böyle bir madde yoksa, ödenecek miktar 52.2 milyon TL olacak.

EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyet ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.

Spor otoriteleri ve kamuoyu, Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması konusunda hemfikir olurken, 69 yaşındaki teknik adamın sözleşmenin feshedilmesi durumunda alacağı tazminat miktarı da merak konusu oldu.

Sporx'te yer alan habere göre Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.
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