Samanyolu Haber /Dünya / Güneş tutulması nedeniyle okullar tatil edildi /24 Ekim 2022 22:51

Güneş tutulması nedeniyle okullar tatil edildi

Güneş tutulması öncesinde Kuveyt'te dikkat çeken bir karar alındığı ve tutulma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edileceğinin açıklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Körfez ülkelerinden Kuveyt'te güneş tutulması öncesi okulların bir günlüğüne tatil edilmesine karar verildiği açıklandı.

Söz konusu kararın ise sağlık bakanlığının tavsiyeleri üzerine alındığı ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Kuveyt’te parçalı güneş tutulması sebebiyle yarın eğitime ara verilecek.

Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yarınki parçalı güneş tutulmasından dolayı tüm okullarda bir günlük tatil kararı alındığını duyurdu.

Parçalı güneş tutulmasının yerel saatle 13.20’de görüleceğine işaret edilen açıklamada, sağlık bakanlığının tavsiyeleri üzerine öğrencilerin tutulmadan iki saat önceki ışınlardan uzak tutulması amacıyla eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi.
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