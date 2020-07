Güneş'tekilerden 20 kat daha güçlü patlama tespit edildi

Dünya üzerinde önemli ve etkileyici tesirleri olabilecek bu tür patlamalar, gezegenimizdeki yaşam için felakete neden olma potansiyeline sahip manyetik fırtınalarla da bağlantılı.







Ama aynı zamanda Güneş'te o kadar nadir gerçekleşirler ki, onları inceleme fırsatı bilim insanlarının eline az geçer. Bunun yerine, yıldızların gizemli davranışını anlayabilmek için umudu evrenin başka yerlerinde arıyorlar.





Bu tür patlamalarla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak; güneşimizdeki süper patlamaları öngörmeye, Güneş'in hala bilinmeyen bazı süreçlerini açıklamaya ve hatta bu patlamaların diğer gezegenlerde yaşamın oluşumuyla nasıl bağlantılı olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Publications of the Astronomical Society of Japan'da yayımlanan bir makalenin baş yazarı Kosuke Namekata, çalışmayı anlattığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Güneş patlamaları bizim güneşimiz de dahil olmak üzere yıldızların yüzeyinde gerçekleşen ani patlamalardır. Nadiren aşırı büyük bir patlama meydana gelir. Bunlar güneşimizden yayıldığı takdirde Dünya'nın teknolojik altyapısını etkileyebilecek devasa manyetik fırtınalara neden olur."





Araştırmacılar Güneş'ten daha serin ve daha fazla patlama görülen bir kırmızı cüce olan AD Leonis'i bir hafta boyunca gözlemledikten sonra bu parlamaları keşfetti. Yüzeyde birkaç patlama görmeyi beklerken ilk baktıkları gecede bir süper patlama buldukları için şaşırdılar.





Namekata “Süper patlama analizlerimiz çok ilginç veriler ortaya çıkardı” dedi.





Yıldızda toplamda 12 yıldız patlaması tespit ettiler. Bilim insanları bunlar arasında en parlak olanın kendi güneşimizinkilerden 20 kat daha büyük olduğunu söyledi.





Yıldız, Kyoto Üniversitesi tarafından işletilen ve şehrin yakınındaki bir tepenin üzerinde bulunan yeni 3,8 metrelik Seimei Teleskopu'yla tespit edildi. Araştırmacılar teleskopu daha etkileyici ve olağandışı uzay olaylarını bulmak için kullanmayı umuyor.





Çalışmanın lideri Kazunari Shibata, şöyle konuştu:





"Bu temel yıldız fenomenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, süper patlamaları öngörmemize ve muhtemelen manyetik fırtınaların yeryüzünde yaratabileceği hasarı azaltmamıza yardımcı olacaktır.





Bu emisyonların diğer gezegenlerde yaşamın varlığını veya ortaya çıkışını nasıl etkileyebileceğini anlamaya dahi başlayabiliriz."