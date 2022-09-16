Güney Afrika Ali Amca’sı son yolculuğuna uğurladı

TÜRKMEN TERZİ- Johannesburg (G.AFRİKA)





Yaptığı hayırlarla ve kurduğu dostluklarla Güney Afrika’da her kesimin Uncle Ali (Ali Amca) diye hitap ettiği Katırcıoğlu, Nizamiye’nin arka bahçesindeki kabristanda üç ay önce kaybettiği eşi Necla Katırcıoğlu’nun yanında toprağa verildi. Katırcıoğlu’nun cenazesinde, kendisi yıllardır tanıyan, bayramlarda, Ramazan iftarlarında ziyaret eden siyaset, medya, işadamları, Türk komitesi ve Güney Afrikalı Müslümanlardan büyük bir kalabalık hazır bulundu.







Ali Katırcıoğlu’nun ani vefatının ardından Hizmet Hareketi gönüllülerinin yanında, Güney Afrika’daki dostlarından da taziye mesajları yağmaya başladı. Erken yaşta babasını kaybettiği için Katırcıoğlu’na yıllarca baba diyen, kendisini Çamlıca’daki evinde ziyaret eden, Nizamiye’nin açılışını dönemin devlet başkanı Jacop Zuma ile yapan eski Eyalet Başbakanı ve Bakan Nomvula Mokanyene sosyal medya hesabından duygu dolu ifadeler paylaştı. Mokanyane Uncle Ali’yi şu sözlerle yad etti, “





Güney Afrika'ya geldi ve yoksulluk, eşitsizlik ve işsizlikle mücadele uzun mücadelemizin bir parçası oldu. Afrika'daki ve dünyadaki en muhtaç sahibi insanların eğitimine yatırım yaptı. O bana baba, ben de ona kız oldum. Beni yurt içi ve yurt dışındaki dostları ile tanıştırdı. Yaşadığı son süreçte çocukları ve yol arkadaşlarının çok acılarını çekti ama geleceğe dair umutlarını hiç kaybetmedi. Çok sevdiği ve uğruna çok mücadele ettiği kendi devleti ve halkı tarafından cadı avına maruz bırakıldı. Farklılıkları ve hoşgörüyü benimseyen bir Müslümandı. Paylaşmak ve sevmek onun ikinci ve üçüncü adıydı. Sevgili eşinizin, annemizin kaybı, asla iyileşemediğiniz bir darbe oldu. Dil, seninle benim aramda hiçbir zaman bir engel olmadı. Her zaman birlikte vakit geçirebildik ve ancak daha sonra dostumuz Mustafa'yı sohbetimizi tercüme etmesi için getirdik. Eyelatimiz Gauteng'in sakinleri Uncle Ali’siz ve onun cömertliği olmadan daha fakir olacak. Seni tanımaktan, seni anlamaktan, sana inanmaktan ve sana saygı duymaktan sonsuza kadar mutluluk duyacağım canım babam.”





Facebook hesabından Uncle Ali ile Türkiye’deki evinde ve Nizamiye’de çekilen resimleri paylaşan ve Katırcıoğlu’nun yakın ailesine, geniş ailesine, yurt içi ve yurt dışındaki Türk camiasına başsağlığı dileyen Mokanyane, içten mesajını şu sözlerle tamamladı, “İyi geceler Ali Amca yeni bir sabahta görüşürüz. Artık dinlenme vaktin sevgili Ali Amca.”





Katırcıoğlu’nu her fırsatta ziyaret eden dostu, Nizamiye’nin bulunduğu Gauteng Eyaleti Başbakanı David Makhura ise Uncle Ali’nin ardından şu mesajı paylaştı, “





Sevgili Mustafa ve Gauteng'deki Güney Afrika Türk toplumu üyeleri. Ali Amca'nın kalplerimizi kıran vefat haberini derin bir kederle öğrendik. Ali Amca büyük bir vatanseverdi. Böyle sevgi dolu ve harika bir Baba'nın aramızdan ayrılması bizi derinden üzdü! Biz teselli edilemeziz! Allah Ali Amca'yı yeryüzündeki iyi işleri için şereflendirsin.”





Güney Afrika Devlet Başkanlığı eski Genel Müdürü Dr. Cassius Reginald Lubisi ise hislerini şöyle ifade etti, “Ali Amca'nın vefat haberi beni derinden üzdü. Büyük bir Baobab ağacı devrildi! Küçük vücut yapısına sahip bir adam ama zamanımızın gerçek bir devi. Onunki özverili ve fedakar bir hayattı, uğruna çok acı çekti. Ailesine ve tüm Nizamiye ailesine ve Güney Afrika ve diasporadaki Türk toplumuna başsağlığı dileriz. Ali Amca'nın ruhu sonsuz huzur içinde yatsın.”





Nizamiye iftarlarının müdavimlerinden Güney Afrika Cumhuriyeti Orman, Balıkçılık ve Çevre İşleri Bakanı Barbara Creecy ise Uncle Ali için şu ifadeleri kullandı: Ali Amca'nın kaybından dolayı hepinize içten başsağlığı diliyoruz! Bu çok büyük adamın ölümünün yasını tutarken düşüncelerim ve dualarım sizlerle.”





Dün sabah saatlerinde vefat eden Katırcıoğlu’nun naaşı bu sabah Nizamiye’ye getirildi. Nizamiye’nin Afrikalı hafız talebeleri Katırcıoğlu’nun naaşı önünde uzun süre Kuran okudu. Cuma Namazı’nın ardından Cenaze namazı kılındı. Uncle Ali’nin Müslüman olmayan dostları da cenaze namazını kendileri için hazırlan mekandan izlediler.