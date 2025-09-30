Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika Büyükelçisi Nathi Mthethwa Paris’te ölü bulundu /30 Eylül 2025 16:46

Güney Afrika Büyükelçisi Nathi Mthethwa Paris’te ölü bulundu

Güney Afrika’nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa, Fransa’nın başkenti Paris’te ölü bulundu. 58 yaşındaki diplomatın cansız bedeni, Porte Maillot bölgesindeki Hyatt Regency Paris Étoile otelinin dışında tespit edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Mthethwa’nın otelin 22. katından düştüğü iddia ediliyor. Ancak, olayın kesin nedeni henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Paris polisi ve ilgili birimler, ölümün koşullarını netleştirmek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Mthethwa, Pazartesi akşamı itibarıyla kayıp olarak bildirilmişti. Diplomatın ani kayboluşu ve kısa süre sonra ölümünün ortaya çıkması, hem Fransız hem de Güney Afrikalı yetkilileri harekete geçirdi.

Güney Afrika Dış İlişkiler ve İş Birliği Bakanlığı (DIRCO), şu ana dek resmi bir açıklama yapmadı. Bakanlık sözcüsü Chrispin Phiri, basına yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Büyükelçi Nathi Mthethwa ile ilgili talihsiz haberlere vakıfız. Konuyla ilgili resmi bilgi geldikten sonra kamuoyuyla paylaşımda bulunacağız.”

Fransız yetkililer, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Ancak, soruşturma tamamlanmadan bu iddiaların doğruluğu kesinleşmiş değil. Soruşturmayı Paris Emniyeti’ne bağlı Kişilere Karşı Suçlarla Mücadele Birimi yürütüyor.

2024 yılında Fransa’ya büyükelçi olarak atanan Nathi Mthethwa, Güney Afrika’da uzun yıllar siyaset sahnesinde aktif rol oynamış,Kültür Sanat, Spor ve Polis bakanlıklarında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bilgiler ışığında, önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

