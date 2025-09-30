Güney Afrika Büyükelçisi Nathi Mthethwa Paris’te ölü bulundu

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Mthethwa’nın otelin 22. katından düştüğü iddia ediliyor. Ancak, olayın kesin nedeni henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Paris polisi ve ilgili birimler, ölümün koşullarını netleştirmek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.



Mthethwa, Pazartesi akşamı itibarıyla kayıp olarak bildirilmişti. Diplomatın ani kayboluşu ve kısa süre sonra ölümünün ortaya çıkması, hem Fransız hem de Güney Afrikalı yetkilileri harekete geçirdi.



Güney Afrika Dış İlişkiler ve İş Birliği Bakanlığı (DIRCO), şu ana dek resmi bir açıklama yapmadı. Bakanlık sözcüsü Chrispin Phiri, basına yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Büyükelçi Nathi Mthethwa ile ilgili talihsiz haberlere vakıfız. Konuyla ilgili resmi bilgi geldikten sonra kamuoyuyla paylaşımda bulunacağız.”



Fransız yetkililer, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Ancak, soruşturma tamamlanmadan bu iddiaların doğruluğu kesinleşmiş değil. Soruşturmayı Paris Emniyeti’ne bağlı Kişilere Karşı Suçlarla Mücadele Birimi yürütüyor.



2024 yılında Fransa’ya büyükelçi olarak atanan Nathi Mthethwa, Güney Afrika’da uzun yıllar siyaset sahnesinde aktif rol oynamış,Kültür Sanat, Spor ve Polis bakanlıklarında bulunmuştu.



Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni bilgiler ışığında, önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

