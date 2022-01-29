Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika’da eğitim gönüllülerinin açtığı okullardan yüzde yüz başarı /29 Ocak 2022 00:59

Güney Afrika’da eğitim gönüllülerinin açtığı okullardan yüzde yüz başarı

Güney Afrika’da eğitim gönüllülerinin açtığı okullardan üniversite giriş sınavlarında yüzde yüz başarı

SHABER3.COM

 Eğitim gönüllülerinin Güney Afrika’nın farklı şehirlerinde açtığı okullar bu yıl da üniversite giriş sınavı Matric’te yüzde yüz başarı elde ederk listelerde ilklerde yer aldı.

2021 yılının Matric sonuçlarına göre yedi okul yüzde yüz, bir okul ise yüzde 98.2 başarı elde etti. Toplamda sekiz okuldan 331 öğrenci sınavda ter döktü. 330 öğrenci matematik, fizik-kimya,bilgisayar, biyoloji, muhasebe gibi zor derslerden toplamda 813 en yüksek A derecesini alarak bulundukları eyaletlerde ilklere girdiler.

 Durban şehrindeki okul eyalette ilk 5’e girerken, okulun öğrencisi de ilk 5’te yer aldı. Üniversite hazırlık kurslarından ise 250 öğrenci Matric yazdı ve toplam 137 A derecesi aldı.

Nizamiye Port Elizabeth 2.82 A ortalaması ile Eastern Cape eyaletinde en iyi A derecesine sahip okul oldu. Nizamiye Mayfair (Sama) okulu ülkenin en büyük eyaleti olan Gauteng’de 2,93’lük A ortalamayla eyaletin en iyi üçüncü okulu olarak listelere girdi.

 Güney Afrika okularının temsilcisi bu yıl ki sınav sonuçları başarılarını şu cümlelerle ifade etti, “Okullarımız Matric sınavında çok üst seviyede yüzümüzü ağartacak başarılar elde ettiler. Kurumlarımızın geçen sene aldığı toplam A sayısı 821 iken bu sene %19,4 artarak *980* oldu. Bu başarılara imza atan bütün öğrencilerimizi, gayretle yılmadan uğraşan öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi, çalışanlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.”

 Güney Afrika medyası da Hizmet okullarının başarılarına yer verdi. IOL’de yayınlanan haberde “Star ve Nizamiye okullarında matris başarısı parlamaya devam ediyor” denilerek, bu yıl da okuların en yüksek dereceleri yapmayı başardığı ifade edildi.
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