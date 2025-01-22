Güney Afrika’da eyalet birincisi olan Star Kolej’in başarısı devlet radyosunda

Star College'in başarıları, Güney Afrika Kamu Yayın Kurumu (SABC) tarafından geniş bir şekilde haberleştirildi. Star Kolej Müdürü Ahmet Kayya, SABC News’teki canlı yayın röportajında okulun başarısının ardında yatan faktörleri paylaştı. "Bu yılki Matric sonuçlarımız bizi gerçekten gururlandırdı," diyen Kayya, okulun son beş yıldaki en yüksek başarı oranına ulaştığını belirtti. Okul, 2024 yılı için %100 başarı oranı sağladı ve %92’lik bir lisans (bachelor’s) geçiş oranı elde etti.





Kayya, bu başarıyı ekip çalışmasına ve okulun bir ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir yapıya dayandırdı. Öğrencilerin sürekli olarak öğretmenlerinden yardım talep ettiklerini ve ailelerin de büyük bir destek sunduğunu vurguladı. Ayrıca, okulun eğitim kadrosunun büyük bir özveriyle çalıştığını ve her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını söyledi.

Zirvede Bir Okul: Star College





Kayya, okulun öğrenci başına düşen üstün başarı ortalamasının 3,47 olduğunu, bu oranın diğer okullardan çok daha yüksek olduğunu belirtti. Güney Afrika genelinde ise, Star College, öğrenci başına düşen üstün başarı sayısında dördüncü sırada yer aldı. Cape Town’daki Star Kolej ise ülkede 5. Sırada yer aldı.





Kayya, okullarının sadece fiziksel bilimlerde değil, aynı zamanda bilgi teknolojileri (IT), muhasebe ve mühendislik çizimi gibi zorlu derslerde de büyük başarılar elde ettiğini ifade etti.





Kayya, okulun başarısını yalnızca öğretmenler ve öğrencilerle değil, tüm yönetim kadrosu ve destek personelinin katkısı ile de bağlantılı olduğunu vurguladı. “Herkes, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını anlamak için sıkı bir şekilde çalıştı,” dedi. Okulun temizlik görevlisinden sekreterine kadar tüm çalışanların bu başarıda payı olduğunu belirten Kayya, onlara da teşekkür etti.





SABC ve Lotus FM’den Canlı Yayınlar





Güney Afrika kamusal yayın organı SABC, hafta içi haber bültenlerinde Star College’in bu büyük başarısını dinleyicileriyle paylaşarak, okulu örnek gösterdi. Star College’in başarıları, yalnızca Kwazulu-Natal'deki değil, tüm Güney Afrika'daki eğitim camiasına ilham veriyor. 20 yıldan fazla bir süredir %100 başarı oranını sürdüren okul, eğitimdeki mükemmeliyetin ne kadar ulaşılabilir olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.