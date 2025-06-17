Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika’da sel felaketi: Ölü sayısı 90’a yükseldi /17 Haziran 2025 09:19

Güney Afrika’da sel felaketi: Ölü sayısı 90’a yükseldi

Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, geçen hafta şiddetli yağışların yol açtığı selde 30’u çocuk toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 90’a yükseldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, geçen hafta şiddetli yağışların yol açtığı selde 30’u çocuk toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, cesetleri teşhis edilen 80 kişiden 77’sinin ailelerine teslim edildiği bilgisi paylaşılarak, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Güney Afrika’nın Doğu Cape eyaletinde 9-12 Haziran tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel felaketine neden olmuştu.
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