Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada yeni varyant alarmı /26 Kasım 2021 12:08

Dünyada yeni varyant alarmı

Güney Afrikalı bilimadamları yeni bir Corona virüsü varyantını tespit etti. Bilimadamları henüz çok az görülen varyantı ve olası etkilerini anlamaya çalışıyor.

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Bilimadamları düzenledikleri basın toplantısında B.1.1.529 adı verilen varyantın olağandışı mutasyonlara sahip olduğunu belirtti.

Virüsün vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine yardımcı olabilecek bu mutasyonların kaygı uyandırıcı olduğu kaydedildi.

Laboratuvar tanılarından çıkan ilk sonuçlara göre varyant kısa süre içinde, Güney Afrika’nın yoğun nüfuslu Gauteng vilayetinde hızla yayıldı. Uzmanlar Gauteng’de görülen yeni vakaların yüzde 90’a yakınının B.1.1.529 olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar varyantın şimdiden ülkenin diğer sekiz vilayetinde de görülüyor olabileceğini de belirtti.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) günlük basın toplantısında ülkede 2 bin 465 yeni Covid-19 vakası görüldüğünü bildirdi. Bu neredeyse bir gün önce görülen vaka sayısının iki katına yakın.

Botswana ve Hong Kong’da da görüldü

Güney Afrika yeni varyantı 100 kadar örnekte tespit etti. Ancak varyantın Afrika ülkesi Botswana’da ve Hong Kong’da da görüldüğü belirtildi. Hong Kong’daki vakanın Güney Afrika’dan seyahat eden bir yolcu olduğu kaydedildi.

NICD’den yapılan açıklamada ‘‘Veriler henüz sınırlı olsa da uzmanlarımız tüm gelişmiş izleme sistemleriyle yeni varyantı ve olası etkilerini anlamak için gece gündüz çalışıyor’’ denildi.

Güney Afrika, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) virüslerin gelişimini çalışan grubuna yeni varyantı görüşmek üzere 26 Kasın’da acil toplanma çağrısı yaptı.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla hükümetin varyantla mücadele için daha katı önlemler uygulayıp uygulamayacağı konusunda bir şey söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Güney Afrika geçen yıl Beta varyantının ilk çıktığı yerdi. Beta varyantı daha bulaşıcı olduğu ve aşıların etkisini azalttığı gerekçesiyle, WHO’nun kaygı duyduğu dört varyant arasında yer alıyor.

Ülkede bu yılın erken dönemlerinde C.1.2 adı verilen bir diğer varyant daha tespit edilmiş, ancak bu daha yaygın olan Delta varyantının yerini almamıştı.
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