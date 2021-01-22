Güney Afrika Devlet Bakanı Jackson Mthembu koronadan öldü

Dünya çapında 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi yeni canlar almaya devam ediyor.







Koronadan bu kez bir bakan öldü.





Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Bakanı Jackson Mthembu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'den yaptığı açıklamada, Bakan'ın ölümünü derin bir üzüntüyle duyurduğunu belirterek, ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.





Mthembu'yu "örnek bir lider ve aktivist" olarak tanımlayan Ramaphosa, kendisinin çok sevilen, büyük saygı duyulan bir meslektaş ve yoldaş olduğunu ifade etti.





10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Mthembu, 2019'dan bu yana Devlet Bakanı olarak görev yapıyordu.





Uzun yıllardır milletvekilliği yapan ve iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) üyelerinden olan Mthembu, 62 yaşındaydı.