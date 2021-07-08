Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika eski devlet başkanı Zuma teslim oldu /08 Temmuz 2021 10:00

Güney Afrika eski devlet başkanı Zuma teslim oldu

Yolsuzluk suçlamasıyla 15 ay hapis cezası verilen Güney Afrika Eski Devlet Başkanı Jacop Zuma, teslim oldu.

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Güney Afrika eski devlet başkanı Jacob Zuma, 2009-2018 yıllarını kapsayan yolsuzluk soruşturmasında, komisyona çıkmayı reddetmesi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik şuçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aile fertleri ve taraftarları, eski başkanı polise teslim etmemek için Zuma’nın Kwa-Zulu Natal eyaletindeki Nkandla kasabasında bulunan rezidansında günlerdir nöbet tutuyordu.
 
Mahkeme eski başkan Zuma’ya Çarşamba akşamına kadar polis karakoluna teslim olmasını aksi takdirde polis zoruyla tutuklanacağını bildirmişti.

Güney Afrika’da Zuma’nın teslim olma süresinin sonuna gelinmesiyle çok gergin anlar yaşanmaya başlanmış, Zuma’nın rezidansı önünde toplanan kalabalık çiftliğe girmek isteyen ambulansı bir süre engellemişti. Devlet televizyonu SABC, Zuma’nın konvoyunun Nkandla’daki çiftliğinden ayrıldığı görüntülerini yayınlarken, Zuma’nın vakfından yapılan açıklamada, eski başkanın mahkemenin hapis emrine uyma kararı aldığını ve eyalatteki cezaevine doğru yola çıktını duyurdu.
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