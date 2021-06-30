Güney Afrika Eski Devlet Başkanı Zuma’ya 15 ay hapis cezası

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi hakimi bugün verdiği kararda, Eski Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın, ifade vermesi konusunda mahkeme kararına aykırı davrandığını ve mahkemeye itaatsizlik ettiğini belirtti.







Güney Afrika’da devam eden, adını komisyona başkanlık eden Baş Yargıç Yardımcısı Reymond Zondo’dan alan Zondo (Soruşturma) Komisyonu, Anayasa Mahkemesi’nin Ocak ayında hakkında sessiz kalma hakkını iptal ettiği ve duruşmaya katılma zorunluluğu getirdiği eski Devlet Başkanı Zuma hakkında ‘mahkemeye saygısızlık’ iddianamesi düzenleyeceğini duyurmuştu.





Güney Afrika özgürlük mücadelesinde önemli görevler üstlenen Zuma, ülkeyi 2009 yılından itibaren 9 yıl yönetmişti. Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamadan davalar devam eden Zuma, bir çok defa komisyona ifade vermeyeceği, hapse gitmeyi tercih edeceğini ifade etmişti.





Zuma’nın doğduğu Kwa-Zulu Natal eyaletinin Nkandla kasabasında yaptırdığı çiftlik için devlet kasasından bütçe kullandığı yıllardır medyanın baş gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca Zuma, kendisine yakın Hindistanlı işadamı Gubta kardeşlere, usulsüz yollarla devlet ihalelerini vermesi; Gupta Ailesi’nin Zuma’nın yönetiminde, Güney Afrika kabinesinin üyelerinin atanması ve görevden alınması gibi devlet işlerine müdahele etme gücüne ulaşmaları konularında suçlanıyor.





Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyarlarca dolarlık silah anlaşmasının imzalanmasındaki rüşvet suçlamalarına da Zuma’nın ismi yer alıyor.





Güney Afrika iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Anayasa Mahkemesi’nin bugünkü Zuma kararını, “zor bir süreç” olarak adlandırırken, üyelerini sakin olmaya çağırdı.





Zuma’nın hapse girmesi durumunda, onbinlerce taraftarının sokaklara döküleceği ve ANC’nin bölünme tehlikesine gireceği ileri sürülüyor. Zuma, Demokratik Güney Afrika’nın hapse giren ilk siyah başkanı olacak.