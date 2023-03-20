Güney Afrika hükümetinden, Turkuaz’ın Sosyal Uyum Projesi'ne tam destek

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Ödül törenine katılan bakanlığın Sosyal Uyum’dan sorumlu Directör Yardımcısı Nhlanhla Nkobi, “Bakanlığımızın Sosyal Uyum Savunucusu olan Ayhan Çetin’e, bu projeyle sosyal uyum söylemini okullarımıza taşıdığı için en içten şükranlarımı sunuyorum” sözleri ile konuşmasına başladı.





Nkobi konuşmasına şu sözlerle devam etti, “ Güçlü anayasamızın hükümlerine rağmen ülkemizdeki bizleri bölen sayısız zorlukla karşı karşıyayız. Örneğin farklı toplumlar arasında ırkçılık, kabilecilik, toksik erkeklik, engellilere karşı ayrımcılık ve albinizmli insanların öldürülmesi gibi çok önemli proplemler. Bu nedenle Bakanlık olarak daha iyi bir toplum inşa etmek için Sosyal Uyum Savunucularımız ile el ele veriyoruz. Turkuaz’ın bu gişirimi ile sosyal uyum kavramı okullara aracılığı ile ön saflara taşındığı için bu girişimi destekleme kararı aldık”.





Programa Güney Afrika eski Su işleri ve İstahbarat bakanlıklarında bulunmuş olan özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinde Ronnie Kasrils, Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı’nın Sosyal Uyum Savunucuları Başkan Yardımcısı Vinolia Mabele, sanatçılar, medyacılar ve eğitimciler katıldı.





Güney Afrika İnsan Hakları Günü’nden hemen önce organize edilen Turkuaz’ın Sosyal Uyum projesini bakanlık olarak çok bilinçli bir şekilde desteklediklerini ifade eden Nkobi, “İnsan Hakları Kültürünü toplumumuzda, dünyamızda nasıl yerleştirebiliriz? sorularına yanıt arayan, sosyal olarak uyumlu bir Güney Afrika toplumu arayışında olan, geleceğimizin liderleri bu öğrencilerle birlikte olmak çok anlamlı” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.





Programın özel konuğu olan Güney Afrika eski İstihbarat Bakanı Ronnie Kasrils ise, Afrika’nın birlikte yaşamak felsefesi olan Ubuntu’nun çocuklara tanıtılmasının daha iyi bir Güney Afrika inşa etmek için çok hayati olduğunu söyleyerek Turkuaz’a teşekkür etti. Program sonunda Güney Afrika’nın Citizen gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı, “Bu akşamki programın konusu çok yerinde ve çok ilham verici, Ubuntu ile ilgili. Güney Afrika'da bir sosyal uyum projesinin ön saflarında gençleri görmek cesaret verici. Öğrencilerin çok iyi ifade ettikleri gibi, her şey Ubuntu (insanlık) ile ilgili. Güney Afrikalılar olarak bir araya gelmek, sınırlarımızın ötesinden gelen ve aramızda yaşayanları sevgiyle kabul etmek ülkemizde çok ihtiyacımız olan bir şey. Başka insanlara saygı göstermedikçe, birbirimize nezaket göstermedikçe, pozitif bir toplum ve umut vaat eden bir gelecek inşa etmemizin hiçbir yolu yok. Bu çocuklarımızın eğitimi açısından çok önemli”.





Güney Afrika Hükümeti Sosyal Uyum Savunucusu ve Turkuaz’ın Genel Müdürü Ayhan Çetin Sosyal Uyum Ödül Töreni hakkında şu detayları verdi: “ Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liseler Arası Sosyal Uyum Proje Yarışması ödül töreni, geleceğimizin liderlerini bir araya getirdi ve sosyal uyum, birlik ve beraberlik konularında farkındalığı artırmayı amaçladı. Turkuaz Harmoni Enstitüsü ve Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür bakanlığı tarafından düzenlenen bu heyecan verici etkinlik, ülkenin dört bir yanından gelen gençlerin sosyal uyumu ve toplumsal birliği güçlendiren projeler geliştirmeleri için mükemmel bir platform sağladı.”





Ödül töreninde, Sosyal Uyum Savunucuları tarafından seçilen en iyi beş projeye ödül verildiğini belirten Çetin, ayrıca, öğrencilere ve projelerine destek olan öğretmenler, mentorlar ve eğitimcilerin de onurlandırıldığını ifade etti.





Turkuaz Kadın Platformu Direktörü Ayşegül Ergül ise açılış konuşmasında şunları ifade etti, “Güney Afrika’da Sosyal Uyumu teşvik etmeyi amaçlayan çok sayıda hükümet programına rağmen, Güney Afrika henüz tam manada sosyal olarak uyumlu bir ulus olamadı. Özellikle Sanat, Kültür ve Spor Bakanlığı, Güney Afrika'da sosyal uyum için büyük çaba göstermektedir ve bizler de Turkuaz olarak bu programla, gençleri kendi topluluklarındaki sosyal uyum sorunlarını ele alan projelere liderlik etme konusunda bilinçlendirdik. Bu proje aracılığıyla, gençlere sosyal uyumu teşvik eden projeler geliştirmek ve uygulamak için gerekli bilgi, beceri ve araçları sağlamayı amaçlıyoruz.”





Turkuaz’ın Sosyal Uyum projeleri arasında finale kalan 5 projeye para ödülleri verildi. Projeler arasında birinciliği Cape Town’daki Star Kolej Bridgetown’dan Tabish Zaheer Muhtar isimli öğrencinin, tüm ırksal ve kabilesel sınırları aşmak için, farklı kültürlerin mutfağının lezzetlerini ikram ederek, her türden insanı biraraya getirmeyi amaçlayan sosyal uyum etkinliği projesi “Toplu İkram” kazandı. İkinciliğe ise, Johannesburg'daki Horizon Kolej’den Mpumelelo Msipa’nın “Köklerime Dönüş Müzesi” projesi layık görüldü. Johannesburg'daki Mayfair Lisesi'nden Priscilla Kazembe’nin “Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Dayanışma Kulüpleri” konulu projesi üçüncü oldu. Port Elizabeth'teki Nizamiye Al*Azhar Enstitüsü'nden Sarah Laher’in, “Uyumlu bir toplum için ruh sağlığı damgasını aşmak” başlıklı çalışması dördüncü olurken, Johannesburg Nizamiye Mayfair Lisesi'nden Rahma Diallo ve Maha Shaffique “compenionsco-tamamlayıcı” konulu sunumlarıyla beşinci oldular.