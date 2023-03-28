Güney Afrika İnsan Hakları Fuarı’nda Türkiye’deki cadı avı anlatıldı





SAMANYOLUHABER.COM- GÜNEY AFRİKA





Farklı kuruluşların tanıtım standları, sanat gösterileri, sergiler, film festivali ve bir çok panel ve konuşmaların gerçekleştiği, binlerce kişinin katıldığı dev festivalde Universal Rights Association-URA da farklı etkinlikler düzenledi.





Eğitim ve çocukların geleceği üzerine gerçekleştirilen URA paneline katılan farklı panelistler konu hakkında tecrübe ve bilgilerini paylaştılar. Panelistlerden URA’yı temsilen katılan URA kurucu direktörü Atilla Dağ, yürüttükleri iyilik hareketi projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.





Yine URA tarafından düzenlenen “Demokrasilerde Güçlerin Ayrılığı ve Seçimlerde Çoğunluğu Elde Etme Arasındaki Denge” konulu tartışma programında ise Star College Pretoria Debate Takımı’ndan öğrenciler konu hakkında münazara yaptılar.





URA tarafından açılan stantta ise Türkiye’deki insan hakları ihlalleri hakkında URA tarafından basılan raporlar stantı ziyaret eden ziyaretçilere ulaştırıldı. URA standında ayrıca Tenkil Müzesi resimlerinden hazırlanan resim sergisinin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde baskıcı rejimler altında ezilen halkların hikayelerini anlatan büyük boy fotoğraflar da sergilendi. URA standında Türkiye deki depremzedeler için de yardım toplandı.





Yine Festival kapsamında düzenlenen büyük yürüyüşte açılan pankartlarda hem özgürlük, adalet hem de Türkiye deki hak ihlalleri dile getirilip seslendirildi.





URA stantını yağmura rağmen yüzlerce insan ziyaret etti ve Türkiye’de Hizmet Hareketi üyelerine yönelik devam eden cadı avı hakkında bilgi aldı.