Güney Afrika’nın köklü gazetesi: Türkiye'nin 15 Temmuz iddiaları inadırıcı değil

Türkmen Terzi/Johannesburg





Güney Afrika’nın köklü gazetesi Muslim Views: Eğitim ve diyalog faaliyetlerinde ün kazanan bir hareketin darbeye kalkışması görülmüş bir olay değil





Güney Afrika’da 1960 yılından beri yayın hayatına devam eden Muslim Views (Müslüman görüşleri) gazetesinin Eylül ayı ekinde yayınlanan “Türk darbesi: Alternatif pespektif” başlıklı yazıda, Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi iddialarının inandırıcı olmadığı, eğitim, diyalog ve yardım faaliyetleri ile dünyada ün kazanmış Hizmet Hareketi’nin darbeye kalkışmasının pek görülmüş bir hadise olmadığı ifade edildi.





Aylık yayınlanan gazetede Shabodien Roomanay imzasıyla çıkan haber, Güney Afrika Türk Büyükelçiliği’nin Muslim View’in Temmuz ayı ekindeki, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden Hizmet Hareketi’ni şuçladığı yazıdaki iddialara bir cevap olarak yayınlandı.





Güney Afrika’nın Türkiye’den çok uzak bir ülke olduğu, Türk toplumunun ve siyasetinin çok farklı dinamiklere sahip olduğu için, kritik detaylar gözden kaçıyor olabilir diyen Roomanay, örnek olarak, Türkiye’nin son dönemlerdeki bütün başarılarının iktidar partisi ve liderine atfedilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.





Yazıda, 15 Temmuz 2016 Darbe girişiminin iktidar partisine Gülen Hareketi ile ilişkili insanlara büyük bir baskı kurma şansı verdiği, yarım milyon insanın soruşturma geçirdiği, 150 bin insanın işlerinden atıldığı, aralarında binlerce kadının ve çocuğun da olduğu 100 bin insanın hapsedildiği belirtildi.





Türk hükümetinin darbe iddialarının bir çoğunun yanlış ve eksik olduğu için, iktidar partisinin 15 Temmuz söylemlerinin büyük şüphe içerdiği ifade edildi. Darbe kalkışmasının trafiğin en yoğun olduğu Cuma akşamı başlaması ve köprünün tek yönlü trafiğe kapatılması, askeri öğrencilerin terör saldırırı var denilerek köprüye gönderilmesi ve kendilerini darbenin içinde bularak tuzağa düşmeleri, Devlet Başkanı Erdoğan’ın darbe gecesi ordu komutanı veya istihbarat başkanına ulaşamayıp darbeyi eniştesinden duyması, ve darbe gecesi çok hızlı bir şekilde Fethullah Gülen’i suçlaması, 15 Temmuz’un hemen ertesi günü hükümetin 2475 hakim ve savcıyı görevden alması, darbede hayatını kaybedenlere otopsi yapılmaması ile gerçek katillerin bulunamaması gibi detayların hükümetin söylemlerini inandırıcı kılmadığı ifade edildi.





Darbelerin ilk amacının siyasileri tutuklamak ve halkla iletişimlerini kesmek olduğunu yazan Roomanay, 15 Temmuz gecesi ise tek bir siyasinin tutuklanmadığını ve askerlerin değil, siyasilerin bütün iletişim kanallarını kullanarak halkı yönlendirmelerinin de ilginç olduğunu yazdı. Amerikalı yetlililerin de Türkiye’nin iddialarını inandırıcı bulmadığı için Gülen’i iade etmediğini belirten yazar, Gülen’in, geleneksel İslam’ı modern hayata göre yorumlayan bir İslam alimi ve aktivist olarak tanımlandığını sözlerine ekledi. 80’den fazla kitap yazan ve eserleri ingilizce’ye çevrilen Gülen’in bütün dünyada modern bilimleri öğreten ve ahlak eğitimi veren okullar açılmasına öncülük ettiğini ifade eden Muslim Views yazarı, bu okullardan mezun olan gençlerin dünyanın güncel proplemlerine çözüm aradığını sözlerine ekledi.





Güney Afrika’da da son 20 yıldır okullar ve farklı enstitüler işleten Hizmet Hareketi’nin, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiği ve çalıştırdığı okulların ülkenin en iyileri arasında olduğu yazıda belirtildi. Diyalog faaliyetleri ile çok farklı toplumları biraraya getirerek ulus inşasında önemli rol oynayan Hizmet Hareketi’nin yardım faaliyetleri ile de ihtiyaç sahiplerine ulaştığı yazıldı.