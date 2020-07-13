Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika şokta! /13 Temmuz 2020 12:18

Güney Afrika şokta!

Ömrünü Güney Afrikalı siyahların özgürlüğüne adayan Nelson Mandela’nın kızı Zindzi Mandela hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

TÜRKMEN TERZİ | JOHANNESBURG- Nelson Mandela’nın ikinci eşi Winnie Madikizela-Mandela’dan olan kızı Zindzi Mandela, Johannesburg’ta bir hastanede bu sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. 

Yerel medya, Danimarka Büyükelçisi olarak görev yapan Zindzi Mandela’nın aniden öldüğünü açıkladı. Mandela Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Zindzi Mandela’nın ölüm sebebi açıklanmadı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor yaptığı açıklamada, bakanlığın ölüm sebebine dair bilgi topladığını kaydetti. 

"O GÜNEY AFRİKA'YA ÇOK İYİ HİZMET ETTİ"

Pandor taziye mesajında, “Zindzi sadece bizim (beyaz rejime karşı özgürlük )mücadelemizin kahramanları Nelson Mandela ve Winnie Mandela’nın kızları olarak değil, kendi yaptığı mücadele ile hatırlanacaktır. O Güney Afrika’ya çok iyi hizmet etti.” dedi.

Zindzi Mandela'nın (solda) babası Nelson Mandela 5 Aralık 2013'te hayatını kaybetmişti 
 
Danimarka Büyükelçisi olarak görev yapan Zindzi Mandela geçen yıl haziran ayında şahsi Twitter hesabında, “Apartayt savunucuları, zamanınız doldu. Tekrar hükmedemeyeceksiniz. Sizden korkmuyoruz, sonunda araziler bizim.” mesajını paylaşmıştı. 

Dışişleri Bakanı Pandor, eleştirelere ragmen Zindzi Mandela’yı görevden almamıştı. 
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