Samanyolu Haber /Gündem / Güney Afrika Uncle Ali’nin yasını tutuyor /15 Eylül 2022 14:09

Güney Afrika Uncle Ali’nin yasını tutuyor

Bu sabah erken saatlerde Johannesburg şehrindeki evinde son nefesini veren 85 yaşındaki hayırsever işadamı Ali Katırcıoğlu (Kervancı) Güney Afrika’da kendisini sevenleri yasa boğdu. Vefat haberini alan Türk komitesi ve Güney Afrikalı sevenleri sabah saatlerinde, ülkede Uncle Ali (Ali Amca) olarak bilinen Kervancı’nın evinin önünde toplanıp dua ettiler.

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TÜRKMEN TERZİ 



Güney Afrikalı Doktor ve Kuran hafızı Ismail Mita, Uncle Ali’yi şu sözlerle yad etti, “ Uncle Ali’yi 2012’den beri tanıyorum. Nizamiye Camii’nde Teravih namazlarını kıldırırken kendisi ile ilk defa tanışmış oldum. Kendisi ile o günden beri hep görüştük. Ali Amca çok şefkatli, sevgi dolu, çok ince ruhlu bir insandı. Allah Ali Amca’yı Firdevs Cenneti’ne koysun. O Güney Afrika’da çok fazla insan için çok fazla hayırlara vesile oldu. Ona yaptığı hayırlar ve ibadetleri kabirinde arkadaş olsun inşallah. Allah geride kalan ailesine sabır versin, kabrini genişletsin. Ali Amca Güney Afrika insanları için Nizamiye Külliyesi’ni inşa etti. Toplumumuza çok yardım etti. İçinde klinik, çarşı, okul olan bir külliye bizlere hizmet ediyor. O bir devdi.”


Güney Afrikalı Doktor ve Kuran hafızı Ismail Mita

Güney Afrika Futbol Federasyonu Sözcüsü Chimhavi ise sosyal medya mesajında duygularını şöyle ifade etti, “ Çok üzücü bir haber, Uncle Ali çok dürüst bir hayırseverdi. Uncle Ali’nin yokluğu Güney Afrika için çok büyük bir kayıptır”.

Geçtiğimiz Haziran ayında eşi Necla Katırcıoğlu’nu hastanelerde uzun süren tedavi günlerinin ardından kaybetmenin üzüntüsünü üzerinden atamayan Ali Katırcıoğlu, yarın Cuma Namazı’nı müteakip Nizamiye Kabristanı’nda çok sevdiği eşinin yanına defnedilecek. 

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