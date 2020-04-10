Güney Afrika'da duygulandıran yardım

TÜRKMEN TERZİ | JOHANNESBURG- Güney Afrika’daki Hizmet Hareketi okulları, Nizamiye Küliyesi ve Time to Care yardım derneği Koronavirüs ile mücadele kapsamında Johannesburg’un en fakir bölgelerinde yardım dağıttı.





Johannesburg şehrinin "Teneke evler" diye bilinen Alexandra ve Diepsloot mahallelerinde 1.750 battaniye, 1.750 gıda paketi, 2 bin ekmek, 1.400 sabun ve 2.400 el dezenfektanı dağıtıldı.





Gauteng Eyaleti Başbakanı David Makhura adına katılan eski Gauteng Eyaleti Güvenlik ve Emniyet Bakanı Sizakele Nkosi-Malobane yardımlar için Hizmet gönüllülerine eşlik etti.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SEBEBİYLE GÜNDELİK İŞLERE GİDEMİYORLAR





Nkosi-Malobane, 21 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle en fakir bölgelerde insanların günlük yevmiyeli işlere gidemediği için maddi sıkıntılarının had safhaya çıktığına işaret etti.





Nkosi-Malobane, “Bugün burada Time to Care, Türk okulları ve Uncle Ali’nin yardımlarını halkımıza dağıtmak için hazır bulunuyorum. En zor zamanda dahi halkımıza yardım elinizi uzattığınız için samimi dileklerimizi sizlere sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.



Nizamiye Külliyesi adına yardım dağıtan görevliler ise şunları söyledi: “Ülkedeki bütün ibadet yerleri gibi camimiz de Koronavirüs ile mücadele sürecinde kapatıldı. Bizler de bu zor zamanda dinimizin bir emri olarak halkın en fakir kesimlerine yardım etme gayretindeyiz. Güney Afrika’da yaşayan varlıklı insanların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yardım faaliyetlerimiz ile hükümetin de yükünü hafifletmeye çalışıyoruz.”





NİZAMİYE'DE BERAAT GECESİ İNTERNET YAYINI





Ülkedeki diğer ibadet mekânları gibi iki haftadır kapalı olan Nizamiye Camii, Beraat Kandili programını bu sene sosyal medyada yayınladı.





Cami imamı Ebubekir Bey, “Beraat Kandili’ni fırsat bilerek sosyal medyadan bir kandil programı organize ettik. Canlı yayınımızı izleyen ve bizlerin duasına iştirak eden Güney Afrikalılar ve dünyanın dört bir yanından insanlar bizleri mutlu etti. Programıza olan ilgi bizleri önümüzdeki günlerde yeni programlar organize etmemiz için motive etti.” dedi.

Kur'ân-ı Kerîm tilaveti ve tesbihat ile başlayan programda, Tanzanyalı Lokman Bey ilahiler okudu. Program sohbet ve dua ile sona erdi.