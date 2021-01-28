Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika'da görülen varyant ABD'ye de sıçradı /28 Ocak 2021 21:53

Güney Afrika'da görülen varyant ABD'ye de sıçradı

Koronavirüs mutasyonlarından Güney Afrika'da görülen varyantın ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki iki kişide de görüldüğü belirtildi.

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Güney Afrika’da ilk kez görülen "B.1.351" olarak bilinen Koronavirüs (Covid-19) varyantının ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki iki kişide görüldüğü açıklandı. 

Covid-19’un Güney Afrika mutasyonu ilk kez ABD’de görüldü. Güney Carolina eyaletinde yapılan Covid-19 testlerinde, 2 yetişkin pozitif vakada Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu olan "B.1.351" türü tespit edildi. Mutasyonun tespit edildiği vakalardan ilkinin, dün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından onaylandığı, 2. vakanın ise eyalet halk sağlık merkezinde geçmiş son birkaç haftanın test sonuçlarının kontrolü sırasında tespit edildiği ifade edildi.

Güney Carolina Sağlık ve Çevre Kontrolü Departmanı (SC DHEC) tarafından yapılan açıklamada, her iki yetişkin vakanın bilinen bir seyahat geçmişi veya vakalar arasında bir bağlantısı olmadığı kaydedildi.

Covid-19'un B.1.351 olarak da bilinen mutasyonu, virüsün diğer türlerine göre daha fazla bulaşıcı olması ve antikorlar tarafından sunulan bağışıklığa karşı daha dayanıklı olması ülke genelinde endişeye neden oldu.

SC DHEC'in geçici Halk Sağlığı Müdürü Dr. Brannon Traxler yaptığı açıklamada, "SARS-CoV-2 mutasyonunun eyaletimize gelişi, tüm Güney Carolina halkına bu ölümcül virüse karşı mücadelenin bitmiş olmaktan çok uzak olduğuna dair önemli bir hatırlatmadır" ifadelerini kullandı.
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