Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika'da sel felaketinde can kaybı artıyor /15 Nisan 2022 10:20

Güney Afrika'da sel felaketinde can kaybı artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 341'e yükseldiği bildirildi.

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Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreyi aşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, sel felaketinde şimdiye kadar 341 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güney Afrika'da aşırı yağışların ardından oluşan selde ölenlerin sayısı 253'e yükseldi
Zikalala, 40 binden fazla kişinin selden etkilendiğini, 248 okul binasının hasar gördüğünü kaydetti.

Sel felaketinde kaybolan kişilerin sayısını hala belirlemeye çalıştıklarını belirten Zikalala, felaketin ülke tarihinde görünen en büyük sel felaketi olduğuna dikkati çekti.


Durban (eThekweni) Belediyesinden yapılan açıklamada, selin faturasının şimdiden 753 milyon randı (753 milyon TL) bulduğu duyurulmuştu.
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