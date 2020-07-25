Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika'da yeni vak'a rekoru /25 Temmuz 2020 13:53

Güney Afrika'da yeni vak'a rekoru

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 994 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 421 bin 996'ya yükseldi.

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Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalanırken 250 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 343 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarından 245 bin 771'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 684 bin 488 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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