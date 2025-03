Güney Afrikada'ki Nizamiye Camii, Ramazan'da İstanbul camilerini aratmadı!

Türkmen Terzi-Johannesburg





Nizamiye’nin büyük salonunda verilen iftarda Ulaştırma Bakanı Barbara Creecy, Polis Bakan Yardımcısı, Eyalet Başbakanı, akademisyenler, medya editörleri, din adamları, iş insanları ve toplumun her kesiminden önemli insanlar yer aldı.





Ulaştırma Bakanı Barbara Creecy, iftar programında yaptığı konuşmada, özveri, insan dayanışması ve dini hoşgörüyü onurlandıran bu etkinliğin önemine değindi. Creecy, Hizmet Hareketi’nin kurucusu Fethullah Gülen’in vefatının ardından ilk kez birlikte iftar açmanın bu geceyi daha da anlamlı kıldığını belirtti ve Nizamiye kompleksinin kurucusu Ali Amca’yı da saygıyla andı. "Bu gece hissettiğimiz dostluk ve diyalog ruhu, hepimizin kendi küçük katkılarıyla insan ruhunun kötülüğe karşı direncinin bir sembolü olmalıdır," dedi.





Nizamiye Camii Direktörü Faruk Türkmen, iftar programının büyük bir coşkuyla kutlandığını ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı bu anlamlı buluşmada, devlet yetkilileri, akademisyenler, medya mensupları ve din adamlarının yanı sıra iş insanları ve toplumun her kesiminden insanların yer aldığını ifade etti.





Nizamiye yetkilileri, bu yılın Nizamiye’nin şimdiye kadar gördüğü en yoğun dönemlerden biri olduğunu belirtti. Hafta sonları caminim içinde ve çevresinde yaklaşık 5.000 kişinin bulunduğu, camide 2.000 kişinin namaz kıldığını ve avlunun tamamen dolduğu aktardı. Gelenlerin çevredeki yollara park ettiği, binaların önleri ve Nizamiye’nin arkasındaki geniş alanın araçlarla dolduğu gözlemlendi. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açık olan çeşitli stantların kurulduğu, avluda yüzlerce, bahçeyle birlikte belki binlerce kişinin kendi getirdikleri yemeklerle iftarlarını açtığı belirtildi. Her zaman olduğu gibi, camide 400-500 kişiye ücretsiz iftar verildiği ifade edildi.





Johannesburg’da akşam saat 7-8 gibi alışveriş merkezleri kapanırken, Cuma ve Cumartesi günleri Nizamiye’de saat 23.00’e kadar yoğun bir kalabalık olduğu, adeta Türkiye’de ya da Mısır’da bir Ramazan akşamını andırdığı belirtildi.





Tiyatro ve film yapımcısı Firdews Bulbulia ise Nizamiye Camii’ne gelmeyi çok sevdiğini ve özellikle Ramazan’da burasının harika olduğunu belirtti. Bulbulia, "Johannesburg’un dört bir yanından insanlar bu camiye geliyor. Çok uzak mesafelerden geliyorlar. İnsanlara baktığımızda sadece Güney Afrikalılar değil, Bangladeş, Pakistan’ın farklı bölgelerinden gelen insanlar var. Ve bu bizim için çok ilginç oldu çünkü Güney Afrikalı Hintli Müslümanlar olarak daha önce böyle bir deneyimimiz olmamıştı. Ama bu cami buraya yapıldığından beri Ali Amca’ya teşekkür ediyoruz. Ve onun için çok dua ediyoruz. Burası insanların bir araya geldiği, birbirleriyle tanıştığı bir yer. İnsanlar buraya namaz kılmaya geliyor ama özellikle iftar için geliyorlar. Ve bu caminin vesile olduğu en güzel işlerden birisi herkese ücretsiz yemek vermesi. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Ve bu cami mimarisi açısından da bence çok güzel. Nizamiye’nin Türkiye’deki camilerin bir replikası olduğunu biliyoruz. Caminin güzelliği, renkleri, ışıkları vs. ve çocuklar burada kendilerini çok rahat hissediyor. Aileler çocuklarıyla geliyor. Çocuklar bu alanda koşuyor. Kahkaha sesleri var, dua sesleri var, insanların kutlama yaptığı sesler var. Burada olmak gerçekten çok harika," dedi.





Nizamiye yardım dağıtımlarının merkezi oldu





Güney Afrika merkezli Time to Care Yardım Derneği Nizamiye ile birlikte şehrin en fakir bölgelerine Ramazan boyunca gıda paketleri ulaştırdı. 3 milyon fakir insanın yaşadığı Soweto bölgesinde İnsan Hakları Günü’nde organize edilen yardıma katılan Gauteng Eyaleti Sosyal Kalkınma Bakanı Faith Mazibuko şunları ifade etti, “Güney Afrika’da İnsan Hakları Günü’nü kutlarken, Deep Kloof Parlamento Ofisi'nde Time to Care ve Nizamiye yetkilileri ile bir araya geldik. Time to Care bugün yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağlayarak onların yanında oluyor. Umuyoruz ki, Time to Care Güney Afrika’daki daha fazla insana destek olmaya devam edecektir," dedi.





Nizamiye Camii, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarıyla farklı kültür ve inançlardan insanları bir araya getirerek, toplumsal barış ve kardeşlik mesajları vermeye devam ediyor.