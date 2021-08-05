Güney Afrika'daki Star Koleji'inden büyük başarı





Dünyanın en iyi atletleri Tokyo Olimpiyatları'nda performanslarını sergilerlerken, bir yandan da, 80’den fazla ülkeden yetenekli genç öğrenciler, bu yıl Japonya’nın organizesi ile online düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda (IChO) ter döktüler.





Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde Hizmet gönüllülerinin açtığı Star College Bridgetown, geleneğini bozmayarak, ulusal ve uluslararası olimpiyat çalışmalarına bu yıl da büyük önem verdi ve öğrenci-öğretmen özverili çalışmalarının meyvesini alarak, dört öğrencisi ile Güney Afrika Olimpiyat ekibini temsil etti.





IChO Japonya Komitesi Başkanı Kohei Tamao, bu yıl davet mektuplarının 84 katılımcı ülke ve bölgedeki mentorlara gönderildiğini söyledi. IChO 2021 Japonya'nın sanal açılışı 25 Temmuz'da yapıldı ve öğrenciler 28 Temmuz'da teori sınavına katıldılar. 2 Ağustos’ta ise kapanış töreni düzenlendi.





Güney Afrika hükümeti, Ulusal Bilim Olimpiyatları Düzenleme Komitesi bünyesinde, son 20 yıldır ulusal düzeyde ilk ve ortaokul öğrencileri için Doğa Bilimleri, Yaşam Bilimleri ve Fizik Bilimleri alanlarında Güney Afrika Bilim Olimpiyatlarını organize etmek ve teşvik etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor ve 'Gençlikten Bilim Stratejisine' adlı bir girişim aracılığıyla Bilim Olimpiyatlarına öğrenci yetiştiriyor. Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bölümü ve İl Müdürlükleri Olimpiyatları desteklemek için aktif görev alıyor.





Star College Bridgetown müdürü Uğur Patlı, Kimya Olimpiyatları’nı ve okulunun başarısını şu sözleriyle anlattı. “ICHO için son listeler 2 Eylül 2020'de yazılan Ulusal Fizik Bilimleri Olimpiyatı Sonuçlarına göre seçildi. Ardından seçilen öğrenciler 14 Nisan 2021'de bir test daha yazdı ve bu sınavın sonuçlarına göre Milli takım belirlendi. Star Koleji’nde 3 öğrenci ilk anda South Africa olimpiyat takımına seçildi. Diğer olası katılımcıların çekilmesinin ardından ekip, 4 kişilik Bridgetown 11. sınıf öğrencilerinin seçilmesinin ardından tamamlandı.”





Patlı, “öğrencilere önceki yıllarda biri pratik sınav diğeri ise teorik sınav olarak iki sınav verildiğini; her sınav için ayrılan sürenin 5 saat olduğunu, bu yıl organizatörlerin koronavirüsten dolayı pratik sınavı iptal ettiğini ve öğrencilerin 28 Temmuz'da sadece teorik bir sınav yazdıklarını anlattı.





Olimpiyatlarda ülkesini temsil eden Star öğrencisisi Muhammed Mehdi Da Costa duygularını şöyle dile getirdi. "Güney Afrika için ICHO takımına seçilmem konusunda bilgilendirilmem benim için beklenmedik bir sürpriz oldu. Tüm ülkenin seçkinleri arasından seçilmeyi hiç beklemiyordum”





Costa, olimpiyatlara çalışma serüvenini ve öğretmeninin fedakarlıklarını şu sözlerle anlattı "Kimya Öğretmenim ve müdürümüz Sayın Patlı, fedakarlık yaparak bana ve ekibe kişisel olarak ders vermeyi teklif etti. Günlerimiz her zamanki sınıflarımızda, gecelerimiz ise Sayın Patli ile kimyanın kapılarını titizlikle açan Zoom toplantılarında geçti. Genellikle derslerden sonra kimya çalışmak için sınıfımızda kalırdık ya da hafta sonları ders çalışmak için okula gelirdik. Ekibin mükemmelleşmesinde çabanın önemli olduğunu söyleyebilirim”.





Uluslararası Kimya Olimpiyatı fikri, 1968 yılında eski Çekoslovakya'da ortaya çıktı ve ilk Uluslararası Kimya Olimpiyatı, 18-21 Haziran 1968 tarihleri arasında Prag'da gerçekleşti.