Güney Afrikalı Bakan: Hapishanelerdeki Hizmet insanlarına koronadan korunmaları için dua ediyorum

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Güney Afrika Çevre, Orman ve Balıkçılık Bakanı Barbara Creecy mesajında, “hapisteki dostlarınızın koronadan korunmaları için dua ediyorum, ümit ederim dünyanın her bir köşesinde birbirinden ayrı kalanlarınız bir an önce kavuşur” dedi.







Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Güney Afrika’da da Ramazan bayramı boyunca ibadet yerleri kapalıydı. Turkuaz Harmoni Enstitüsü ve Johannesburg’taki Nizamiye Camii bu yıl farklı dinden ve kültürden insanları biraraya getiremeyince online programlarla hizmetlerine devam etti. Güney Afrikalı bakan, rektör, farklı dinlerin temsilcileri, sanatçılar, akademik dünyadan önemli isimler geçmişteki iftarları hatırlayarak Hizmet Hareketi için özel Ramazan mesajları yayınladılar. Nizamiye’de hatimle teravih kıldıran, Cuma hutbeleri veren İslam alimleri ve imamlar online programlarda vaazlar verdiler ve bu sene Nizamiye’nin kapalı olmasından dolayı üzüntülerini dile getirdiler.





Geçen yıllardaki iftarların müdavimlerinden Bakan Creecy, mesajını şöyle tamamladı, “Uncle Ali, Turkuaz Harmoni Enstitüsü çalışanları ve benim bütün Türk arkadaşlarım, Ramazan Bayramı’nızı içten dileklerimle kutluyorum. Birbirimizi tanıdığımızdan beri ilk defa bu Ramazan’da iftarlara katılamadık. Bu yıl ayrı kalmamız sizleri unuttuğumuz anlamına gelmez. Koronavirüs zamanında ayrı kalmamız, birbirimizi daha çok düşündüğümüz anlamına gelir.”





Bayan Bakan Hizmet Hareketi’ne uygulanan zulümlerden dolayı üzüntüsünü ise şu sözlerle dile getirdi, “Ramazan Bayramı’na ulaştığınız bugün sizleri düşündüm ve Türk komitesi olarak pandemiden dolayı biraraya gelemeyeceğiniz, Türkiye ve farklı yerlerdeki sevdiklerinizden ayrı kaldığınız için üzüldüm. Ama biliyorum ki sizin aranızda çok sağlam bir beraberlik var ve bu ruh sizi uzakta olanlarınızla bile yakınlaştırıyor. Sizler için bayramınızda özel dua ettim; hala hapishanede aile fertleri olanlar için, tutukluların güvenliği ve koronavirüsten korunmaları için.” Nizamiye’deki iftarları özleyen Bakan anılarını tazeledi: “Umarım bir an önce Nizamiye Camii’nde tekrar buluşur ve çarsısında oturur dondurma yeriz ve çay içeriz.”





Anamuhalefet Partisi Demokratik İttifak’ın Gauteng Başkanı ve partinin başkan adaylarından John Moodey ise samimi mesajında şunları söyledi: “Bütün Türk dostlarım, kardeşlerim, hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Covid-19 bizlere çok büyük zorluklar çıkardı. Beraber ibadet edemedik. Sizler için dua ediyorum ve ümit ediyorum ki bir an önce ülkenize dönersiniz ve sevdiklerinize kavuşursunuz. Esenlikle kalın ve her zaman benim desteğim sizinledir”.





Turkuaz Harmoni Enstitüsü’nün Ramazan boyunca Youtube kanalından yayınladığı, radyocu-avukat Shamnam Mohamed’in sunduğu “Ramazan Konuşmaları” programlara ünlü isimler konuk oldu. Cape Town Başpiskoposu Thabo Makgoba şunları söyledi, “Bütün Müslüman dostlarımın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Bayram kutlamalarınız ve dualarınız; Koronavirüsten dolayı sıkıntıda, korkuda, açlıkta, endişede olanlara bir serbestlik ve rahatlama getirsin”.





Hindistan’ın Kurucusu Mohandas Gandi’nin torunu Ela Gandi ise şöyle mesaj verdi, “Bu sıkıntılı pandemi döneminde kutsal günlerimizin ne kadar önemli olduğunu anladık. Birbirimizle fiziki olarak buluşamasak da ruhen sizlerle beraber olup; sizin yanınızdayız, mükemmel bir Ramazan Bayramı’nız olsun diyoruz. Allah nimetlerini üzerinize yağdırsın.” Johannesburg merkezli Evrensel Haklar Derneği (URA), torun Gandi’nin, Kadınlar Günü vesilesi ile hapisteki Hizmet gönüllüsü bayanların koronavirüs salgınında serbest bırakılması ve çocuklarına kavuşması için gönderdiği video mesajını da yayınlamıştı.





45 kişinden oluşan Güney Afrika Sağlık Bakanlığı Covid-19 Danışma Kurulu Başkanı dünyaca ünlü epidemiyolojist ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Salim Abdool Karim’de yoğun programına ragmen Turkuaz’ın programına katılanlardan oldu. Turkuaz iftarlarının sosyal dayanışma, birlikte yaşamaya katkısı nedir sorusuna şöyle yanıt verdi, “İftarlar farklı dinlerden insanların biraraya gelmesi ile ortak insani değerlerimizi, birbirimize ihtiyaç duyduğumuzu anlamamız için iyi bir fırsat. Bu ortak paydalarımız farklılıklarımızdan çok daha önemli. Turkuaz ve Star Kolej iftarlarında farklı dinden insanlar sadece fiziki olarak biraraya gelip yemek yemiyorduk, farklı insanlar akıllarıyla, zihinleriyle de biraraya geliyordu”. AIDS’i önleme alanındaki araştırmaları ile dünyaca tanınan ve bir çok uluslararası ödül sahibi olan Colombia Universitesi Profesörü Karim, “Turkuaz iftarlarında insanlar çözümün bir parçası olmak için biraraya geliyor, sorunun parçası olmak için değil” diye hislerini dile getirdi.