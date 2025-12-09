Güney Afrikalı Bakandan Hizmet gönüllülerine büyük övgü!

Haber: Türkmen Terzi





Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda konuşan Nkomo-Ralehoko, salonun farklı kesimleri bir araya getiren sıcak bir ruh taşıdığına vurgu yaptı. “Üniversite hocaları, bürokratlar, dostlar, iş ortakları ve meslektaşlarımızla bir araya gelerek, millet inşasının insanların hayatına dokunarak gerçekleştiğini bir kez daha hatırladık” dedi.





“Çalışmalarınız öne çıkıyor”

Gauteng Hükümeti olarak uzun yıllardır inanç temelli kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını söyleyen Nkomo-Ralehoko, özellikle COVID-19 döneminde birçok kurumla iş birliği yaptıklarını ifade etti. Ancak Horizon Eğitim Vakfı’nın duruşu ve samimiyetinin farklı bir yerde durduğunu belirterek, “Yaptıklarınız görünür, kalpleriniz ise cömert” ifadelerini kullandı.





“Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yatırımdır”

Horizon Eğitim Vakfı’nın odağına çocukları koymasının önemine dikkat çeken Nkomo-Ralehoko, “Kendilerinden daha büyük bir amaç için çalışan kurumlarsınız. Çocuklara yatırım yapıyor, inançla ve azimle hayatları eğitim yoluyla dönüştürüyorsunuz” diye konuştu.





Vakfın, pandemi döneminde yaşanan tüm zorluklara rağmen okullarını açık tutarak eğitime kesintisiz şekilde devam ettiğini hatırlatan Nkomo-Ralehoko, bunun birçok çocuk için “umut kapısı” olduğunu vurguladı.





“Kaliteli eğitim herkesin hakkı”

Konuşmasında eğitimin bir ayrıcalık değil, temel bir hak olması gerektiğine işaret eden Nkomo-Ralehoko, Horizon okullarının disiplin, mükemmeliyet ve umut değerlerini gençlere aşıladığını söyledi.





Kurumun yalnızca eğitim alanında değil, insani diyalog konusunda da örnek bir yaklaşım sergilediğini dile getiren bakan, “İnsanları birleştiren, güçlendiren ve ruhları besleyen bir anlayış inşa ediyorsunuz. İnanç, öğrenme ve hizmet birleştiğinde toplumların en iyi yönleri ortaya çıkar” dedi.





Teşekkür ve iyi dilekler

Nkomo-Ralehoko konuşmasının sonunda komite üyelerine, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sadece başarıyı değil, şükran duygusunu da konuşuyoruz. Cömertliğiniz ve temsil ettiğiniz değerler için müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.





Yeni dönem için iyi dileklerini de paylaşan Nkomo-Ralehoko, katılımcılara huzurlu bir dönem, güvenli yolculuklar ve yeni yılda ortak hizmet temennilerinde bulundu.





Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Mhaule: “Bu okullar örnek olmalı”

Horizon Eğitim Vakfı’nın programında konuşan Güney Afrika Temel Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Reginah Mhaule, vakfa bağlı okulların hem akademik başarılarını hem de toplumsal katkılarını övdü.





Samimi bir atmosferde geçen programda konuşan Mhaule, vakfın çalışmalarının sadece rakamlarla değil, sahadaki etkisiyle de kendini gösterdiğini belirterek, “Yaptıkları işler herhangi bir yoruma ihtiyaç duymuyor. Biz sadece duymuyoruz, görüyoruz” dedi.





“Zor zamanlarda yanımızda oldular”

Horizon Eğitim Vakfı’nın özellikle ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik desteklerine dikkat çeken Mhaule, “Zorlandığımızda onlara başvurduk ve hiçbir zaman eli boş dönmedik. Çocuklarımıza destek oluyorlar. Bazı çocuklar için verilen bir öğün yemek, gün boyunca yedikleri tek yemek olabiliyor” ifadelerini kullandı.





Vakfın yardım anlayışının yüzeysel olmadığını vurgulayan Mhaule, “Bu bir ‘dokun ve geç’ anlayışı değil. Gerçek anlamda temas eden ve kalıcı destek sunan bir yapıdan bahsediyoruz” dedi.





“Dört eyalette istikrarlı başarı”

Horizon Eğitim Vakfı okullarının akademik başarılarına da değinen Mhaule, dört farklı eyalette faaliyet gösteren bu okulların her yıl yüksek başarı oranlarıyla dikkat çektiğini ifade etti.





“Sonuçlar açıklandığında özellikle kontrol ederim. Yalnızca tek bir okul değil, tüm Horizon okulları istikrarlı bir başarı çizgisi yakalamış durumda” diyen Mhaule, 2024 yılına ilişkin değerlendirmesinde de “Tek bir başarısız öğretim alanı dahi olmaması, sistemin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor” şeklinde konuştu.









Program sonrası Türk mutfağı ikramı

Yıl sonu programının ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Katılımcılar, döner ve baklava başta olmak üzere çeşitli geleneksel Türk yemeklerini tatma imkânı buldu. Etkinliğin samimi havasının bu ikramlarla daha da pekiştiği gözlendi.





Konuşmasının sonunda Mhaule, Horizon Eğitim Vakfı yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür eğitim modellerinin yaygınlaşması temennisinde bulundu.





Horizon Educational Trust adına katılımcılara hitap eden Mustafa Eroğlu, etkinliğin resmi bir tören değil, dostlukların pekiştirildiği samimi bir buluşma olduğunu vurguladı. Eroğlu, Horizon Educational Trust ile birlikte Fountain Educational Trust, Star Tuition Centre, URA, Turquoise Harmony Institute ve Time to Care ile yürütülen ortak çalışmalar sayesinde eğitim, toplum kalkınması, barış inşası ve insani yardım alanlarında Güney Afrika’nın dört eyaletinde önemli projelere imza atıldığını belirtti.









Hükümet, medya, akademi, iş dünyası, sivil toplum ve medya temsilcilerinin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, bu tür buluşmaların yeni iş birliklerine ve kalıcı dostluklara vesile olmasını temenni etti.





Nomvula Mokonyane: Sosyal adalete karşı birlik olmalıyız

Güney Afrika İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Paula Mokonyane, Horizon Vakfı’nın yıl sonu etkinliğinde konuştu. Mokonyane, “Bu yıl hem başarılarla hem de zorluklarla dolu geçti. Ancak bir ulus olarak sahip olduğumuz olanakları da gösterdi” dedi.





Bakan, eğitim, iş dünyası ve sağlık alanında ilerleme kaydedenleri övdü ve sosyal adaletin korunmasının önemine vurgu yaptı: “İnsanlık ve sosyal adalet tehdit altında. Bu nedenle sosyal adaletsizliğe karşı birlik olmalıyız.”





Etkinlikte, Güney Afrika’nın “Gökkuşağı Ulusu” kimliğine atıfta bulunan Mokonyane, birlik, barış ve dostluğun önemine dikkat çekti.