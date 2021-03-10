Güney Afrikalı Siyasetçiden gençlere: Hizmet insanlarına yapılan zulümlere sessiz kalmayın

Türkmen Terzi- Güney Afrika









Genç yaşta Güney Afrika’nın özgürlük mücadelesinde aktif yer alan ve uzun yıllar kabinede farklı bakanlıklarda bulunan Nomvula Mokanyane, Hizmet okulu mezunları ile biraraya geldi. Halihazırda iktidar partisi Africa Ulusal Kongresi merkezinde görev alan Mokonyane, Afrikalı gençlere, “ Hizmet insanlarının fedakarlıkları terör faaliyeti kapsamına alınıyor. Bebekler hapsediyor. Sizleri eğiten Hizmet insanlarına yapılan zulumlere karşı sesinizi çıkarın” çağrısında bulundu.





Güney Afrika’da çevre, su ve İletişim bakanlıkları yapmış olan Mokonyane, mezun gençlerle ve Hizmet gönüllüleri ile buluşmasında yaptığı konuşmada, koronavirüsten dolayı son bir yıldır hiç bir toplu programa katılmadığını ama Hizmet insanlarına çok değer verdiği için ilk defa bu geleneğini bozduğunu söyledi.





Mokonyane, genç yaşta ülkesindeki beyaz azınlığın ırkı rejimine (apartayt) karşı mücadeleye giriştiğini, İşveç’te, Küba’da, Angola’da sürgün hayatı yaşadığını, farklı milletlerin dayanışmasının ne demek olduğunu çok iyi tecrübe ettiğini söyleyerek, bugünlerde kendi devleti ve insanları tarafından zulüm gören Hizmet insanlarına yardım etmenin öneminden bahsetti.





Türkiye’de Hizmet insanlarının yardımseverliği teröristik sayılıyor





Tecrübeli siyasetçi konuşmasına şöyle başladı, “Bugün burada sizlerle olmaktan çok zevk aldım. Belki şaşıracaksınız ama geçen yıl Mart ayından beri ilk defa bir toplu proğrama katılıyorum. Bugün burada olma sebebim, sizlerle vakit geçirmeye önem vermemden kaynaklanıyor. Ben Güney Afrika’nın, anayasamızda yazıldığını gibi, üzerinde yaşayan insanlara ait olduğunu düşünüyorum. Irkçı rejim döneminde sadece beyazların eğitim aldığı okullar vardı. Ben de misyoner okulunda aldığım eğitim sistemini sorgulayarak 16 yaşında aktivist oldum. Sizler ırkçı rejimin şeytani sisteminde eğitim almadığınız için çok şanslısınız. Sizlerin Afrikalı olmakla gurur duymanız çok önemli. Bir insan önce kendi kimliği ile barışık olmalı.”





Mokonyane, başarılı gençlere, Hizmet insanlarının fedakarlıklarını ve bu okullarda eğitim almanın ne kadar önemli olduğu şu sözlerle ifade etti, “Sizler Horizon Koleji’ne gitmekle çok sanşlısınız. Bu ülkede milyonlarca kapasiteli öğrenci var. Ama siz Horizon’da okuduğunuz için içinde bulunduğunuz nimetlerin farkında olmalı ve size sunulan hizmetleri takdir etmelisiniz. Çünkü birileri (Hizmet gönüllüsü öğretmenler) sizin eğitiminiz için enerjilerini ve iyi kalplerini ortaya koyuyor. Bizim bu ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz bu iyi kalpli insanlar ve dünyanın da en çok ihtiyaç duyduğu iyi kalpli kadın ve erkekler.”





Mokoyane, koronavirüs döneminde dünyanın tam bir kaosa sürüklendiğini ve eğitimli Hizmet insanlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti: “Dünyada şu anda kötülük hakim olmaya başladı, dünya çok duyarsız hale geldi. Kimi tanıyorsun, kiminle berabersin... bugün dünyada güçlülerin savaşı var. Kovid aşısına sahip olanlar başkalarının savunmasız, zayıf durumunu fırsat bilerek daha da güçleniyor. O yüzden eğitim çok önemli, bilimde alternatifinizin olması çok hayati. Kendi tıp endüstrinizin olması gerekiyor. Gıda güvenliğinizi korumanız gerekiyor, bütün ilaçların üzerinde “yemekten sonra alınız” yazar! Artık ordular görmeyeceksiniz ülkeleri işgal eden; virüsler göreceksiniz, salgın hastalıklar göreceksiniz. Satın alınmış insanlar göreceksiniz. Yeni çeşit kolonize etme yöntemleri bunlar. Bizim sizler gibi genç bilim insanlarına ihtiyacımız var.”





Mokanyane sözlerine şöyle devam etti, “Kendi sıkıntılı durumlarımızı bir yana bırakırsak, Türk eğitimcilerinin kendi ülkelerinde yaşadıkları zorluklar var. Ben onlarla tanıştığımda Türkiye’de her şey normal seyrinde idi. Onlar kendi ülkeleri tarafından takdir ediliyorlardı ve ülkelerinin normal vatandaşları olarak yaşıyorlardı. Ama artık Hizmet gönüllülerinin bazıları kendi ülkelerinde “istenmeyen insanlar” ilan edilmiş durumdalar. Biz geçmişteki özgürlük mücadelemizde zor durumda olduğumuz zaman, Güney Amerika, Avrupa, Afrika’da başka milletlerin yardımıyla ayakta kalmıştık. O yüzden uluslararsası dayanışmanın çok önemli olduğunu bilirim. Zamanında birileri bize özgürlüğümüz için yardım ettiyse, şimdi de bizim bu insanlara (Hizmet insanlarına) yardım etmemiz gerekir.”





Afrikalı gençlere vefalı olun çağrısı





Eski Bakan Mokonyane, Afrikalı gençlerin Türkiye’de devam eden zulümlere karşı sessiz kalamayacağını ifade ederek, dünyanın farklı yerlerindeki zulümlerin duyurulduğunu kadar Hizmet insanlarına yapılanların da duyurulması çağrısında bulundu: “Biz devamlı olarak Batı Sahra’da, Filistin’de, Küba’da olan zulümlerden bahsediyoruz. Bu ülkenin ırkçı rejimin yıkıldığı 1994’ten sonra doğan “özgür nesli” Türkiye’de yaşanan süreç ile ilgili de sesini çıkarmalı. Türkiye’de şu anda insanların mallarına el konuluyor. İnsanların cömertliği, yardımseverliği teröristlik faaliyeti sayılıyor.”





Mokonyane geçmişteki Türkiye anılarından da bahsetti, “Türkiye ziyaretimde dünyanın her tarafından gençler gördüm, şu anda bu solanda oturan Hizmet insanları tarafından organize edilen programlarda, şimdi bu Hizmet insanları terörist ilan edilmiş durumda. Güney Afrika Özgürlük Günü’nün arefesinde bulunuyoruz. Türk dostlarımızın maruz kaldığı sıkıntılara karşı sesimizi çıkarmalıyız. Dostlarımızın sorunlarına yardım etmezsek kendi içimizde huzur bulamayız. Sizlere tavsiyem dünyada barış ve birlikte yaşama için mücadele edin, kendi kapasitenizde şu anda normal olmayan koşullarda, baskı altında büyüyen genç Türk arkadaşlarınızla dayanışma içinde olun, size eğitim veren insanlara şimdi siz yardım edin.





Devlet Başkanına kadar zulümleri anlatın





Mokonyane gençlere, Türkiye’deki rejimin baskılarını en yüksek makamlara duyurun diyerek şunları tavsiye etti, “Sizler bu ülkenin idarecilerine sormalısınız, Güney Afrika’nın Türkiye’de zulüm gören insanlara karşı duruşu nasıl? Bu ülkenin devlet başkanına demelisiniz. `Çok teşekkürler sayın Başkan! Bizler Horizon (Hizmet) öğretmenleri tarafından nasıl insan öldürülür, nasıl hükümetlere darbe yapılırı öğrenmedik; şimdi Türk devleti tarafından istenmeyen insanlar, terörist ilan edilen Türk öğretmenlerimizin cömertliği, fedakarlıkları ile şu şu dersleri, bilim dallarını öğrendik.’ Ve bu ülkenin idarecilerine demelisiniz, sizleri geçmişte nasıl sığındığınız ülkeler iade etmediyse, aynı şekilde sizler de Türk öğretmenleri Türk devletine teslim etmemelisiniz. Dünyayı artık sadece kendi çıkarları için yaşayan ve insanlarının kalkınmasını hiç takmayan liderler yönetiyor. O yüzden artık uluslararası dayanışma daha da önemli.”





Halihazırda Hizmet işadamlarının milyarlarına el konulduğunu, bebeklerin hapise atıldığını, ailelerin parçalandığını söyleyen eski bakan, “Bizlere zamanında dünya gençleri yardım etti. İngiltere’deki öğrenciler ırkçı rejime karşı ses çıkardı, sizler de şimdi Türkiye’deki baskı rejimine karşı sesinizi yükseltin.” dedi.





Mokanyane, Türkiye’deki zulümler hemen bitsin ki tekrar Ankara’ya, güzel Antalya’ya gidelim, gezelim sözleri ile salondakileri güldürdü. Mokonyane mezunlara konuşmasını şöyle sonlandırdı, “Nelson Mandela da terörist ilan edilmişti. Şimdi Hizmet insanları aynı şekilde terörist ilan ediliyor, bu kabul edilemez, bu durumu biz çok iyi anlarız, yaşadık, illa iktidar partimize katılmanıza gerek yok, insanları seven bir Güney Afrika vatandaşı olmanız ve Güney Afrika devletine bu Hizmet insanlarının terörist olmadığını anlatmanız yeterli. Bu insanlar istenmeyen insan ilan edilemez. Bizim dışişleri bakanımız hiç bir zaman Hizmet insanlarını iade edecek belgelere imza atmamalı ve sizler bu Hizmet insanlarının fedakarlıklarını, bu ülkede neler başardıklarını her yerde anlatmalısınız. Bu salonda bulunan herkes, Hizmet insanlarının kendilerine ne gibi iyilikler yaptığını anlatsın. Ben de anlatayım”