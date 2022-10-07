Güney Amerika başkentinde sağcı aday kazandı

Sağcı iş adamı Rafael López Aliaga’nın başkent Lima’nın belediye başkanlığını yüzde 26.28 oy oranıyla kazandığı açıklandı.







Geçtiğimiz günlerde de İtalya'da sağ partilerin oluşturduğu birlik seçimi önde tamamlamıştı.







Evrensel'de yer alan habere göre Peru'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen bölgesel seçimlerin sonuçları netleşmeye başladı. Seçmenlerin yüzde 78’inin katıldığı oylamada, 25 bölgesel yönetim, 196 il valisi ve 1694 belediye başkanı için oy kullanıldı. Peru'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen bölgesel seçimlerin sonuçları netleşmeye başladı. Seçmenlerin yüzde 78’inin katıldığı oylamada, 25 bölgesel yönetim, 196 il valisi ve 1694 belediye başkanı için oy kullanıldı.

Aşırı sağcı iş adamı Rafael López Aliaga’nın başkent Lima’nın belediye başkanlığını yüzde 26.28 oy oranıyla kazandığı açıklandı. Lima’da 10,5 milyon kişi ve ülkedeki seçmenlerin üçte biri yaşıyor. López Aliaga son seçimlerde başkan adayıydı ve Başkan Pedro Castillo ve Keiko Fujimori'nin ardından üçüncü olmuştu. Bir başka sağcı Podemos Perú partisinden Emekli General Daniel Urresti ise yüzde 25,3 oy alarak ikinci oldu. Urresti, 1988 yılında bir gazetecinin öldürülmesi emri verdiği iddiasıyla yargılanıyor.Katolik tarikat Opus Dei’nin üyesi olan 60 yaşındaki Lopez Aliaga, LGBTİ hakları ve kadınların üreme haklarına karşı açıklamaları nedeniyle “Perulu Bolsonaro” olarak tanınıyor. Lopez Aliaga, Fujimori diktatörlüğü döneminde ülkenin en önemli turistik cazibe merkezi olan Machu Picchu harabelerine giden trenin işletmesi için kendisine verilen tekelden milyonlar kazanmıştı. Bugün otel işletmeciliği yapan Lopez Aliaga’nın partisi, mecliste, solcu Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasını destekleyen aşırı sağcı ittifakı oluşturuyor. Panama Belgeleri ile bağlantılı olarak kara para aklama suçundan soruşturma altında bulunan Lopez Aliaga, başına geçeceği Lima Belediyesine bağlı bir finans şirketiyle yasadışı iş anlaşmaları yapmakla suçlanıyor ve milyonlarca dolar vergi borcu bulunduğu belirtiliyor.