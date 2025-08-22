Samanyolu Haber /Dünya / Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi! /22 Ağustos 2025 09:33

Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi!

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin, depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHABER3.COM

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasında yer alan Drake Geçidi’nde Perşembe günü 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise Porto Riko-Virgin Adaları bölgesinde tsunami endişelerine ilişkin açıklama yaptı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ!
Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

ŞİLİ ÖRNEĞİ
Geçtiğimiz Mayıs ayında, Şili’nin güney kıyılarında 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük bir tsunami uyarısı yapılmış, Devlet Başkanı Gabriel Boric kıyı bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuştu. Boric, “Görevimiz hazır olmak ve yetkililerin talimatlarını dinlemek. Ulusal ve bölgesel risk yönetim sistemi devrede. Devletin tüm imkânları seferber edildi,” demişti.

Nisan ayında ise Drake Geçidi’nde 12 metrelik dev dalgaların lüks bir yolcu gemisine çarptığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:59