Güney Amerika'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi!

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasında yer alan Drake Geçidi’nde Perşembe günü 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise Porto Riko-Virgin Adaları bölgesinde tsunami endişelerine ilişkin açıklama yaptı.





TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ!

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.





SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.





ŞİLİ ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Şili’nin güney kıyılarında 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük bir tsunami uyarısı yapılmış, Devlet Başkanı Gabriel Boric kıyı bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuştu. Boric, “Görevimiz hazır olmak ve yetkililerin talimatlarını dinlemek. Ulusal ve bölgesel risk yönetim sistemi devrede. Devletin tüm imkânları seferber edildi,” demişti.





Nisan ayında ise Drake Geçidi’nde 12 metrelik dev dalgaların lüks bir yolcu gemisine çarptığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.