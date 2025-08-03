Samanyolu Haber /Dünya / Güney Avrupa sıcak havaya teslim: Portekiz'de 1 haftada 264 kişi sıcaktan öldü /03 Ağustos 2025 10:55

Güney Avrupa sıcak havaya teslim: Portekiz'de 1 haftada 264 kişi sıcaktan öldü

Haziran ayının son günlerinden bu yana etkili olan sıcak hava dalgası Avrupa'yı alarma geçirmiş durumda. Avrupa'nın birçok kentinde rekor sıcaklıklar kaydedilirken, Portekiz'de son bir haftada aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti.

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Avrupa’nın batısında yer alan ülkeler, tarihlerinde görülmemiş sıcak hava dalgalarının pençesinde. Güney Avrupa'da özellikle Portekiz, Fransa ve İspanya'da, şiddetli bir sıcak hava dalgası yayılıyor.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü’nün (DGS), açıkladığı verilere göre, aşırı sıcak havalar özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ve 75 yaş üstü bireylerde ölümlere neden oldu.

Son bir haftada, çoğunluğu ülkenin kuzey bölgelerinde olmak üzere 264 kişi aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.
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