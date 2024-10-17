Güney Kafkasya konulu 3+3 formatındaki toplantı bugün İstanbul’da başlıyor

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan “3+3” formatındaki toplantıya katılmak üzere Rus Dışişleri Bakanı Türkiye’ye gitti.



Bu formata Rusya’nın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran ve Türkiye de dahildir.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’nın bildirdiğine göre, bu toplantı danışma niteliğinde olan “3+3” bölgesel platformunun üçüncü oturumu olacak.

Rusya tarafı bu formatı, “Güney Kafkasya ve Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar sağlanması için bölgesel çabaların koordinasyonu için etkili bir mekanizma” olarak görmektedir.



Ayrıca Zakharova, bu platformun ticaret, ekonomi, ulaşım, lojistik ve insani projeler gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak işbirliğini teşvik etmek için bir fırsat sunduğunu belirtti.



Zakharova, toplantı sırasında Sergey Lavrov’un diğer katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını da ekledi