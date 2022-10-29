Güney Kıbrıs ile Lübnan deniz sınırlarını çizdi













Suriye Lübnan üzerinde uzun süredir vesayet uyguluyor ve kara ile deniz sınırlarını belirlemeyi reddediyor. Lübnan da Kıbrıs tarafına kuzey deniz sınırı Suriye ile çizilmediği sürece Kıbrıs ile MEB'ini çizemeyeceğine belirtiyor.





İsrail için "düşman" ifadesini kullanan Ebu Saab, "Kıbrıs ile müzakerelerimiz düşman ülke ile aynı şekilde olmayacaktır ve bu da süreci hızlandıracaktır." diye konuştu.

Euronews'ingöre, Açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Beyrut'ta temaslarda bulunan Kıbrıs heyeti ile bir araya gelen Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Ebu Saab'ın Avn'a, Baabda Sarayı'nda bu sabah başlayan deniz sınırına ilişkin görüşmelerin tamamlandığı, Rum heyetinin, Enerji Bakanlığına bağlı petrol idaresi ve askeri yetkililerin huzurunda Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ile de görüştüğünü söylediği kaydedildi.Meclis Başkan Yardımcısı Ebu Saab, "Görüşmeler sonucunda, deniz sınırlarının değiştirilmesi hususunda yasal prosedürlere göre bir formüle ulaşıldığı ve bunun uygulanması konusunda mutabık kalındığını" aktardıİsrail'in Lübnan ile tartışmalı deniz sınır bölgesine doğal gaz ve petrol arama çalışmaları için gemi göndermesi, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına neden olduAnadoluFormülün Kıbrıs ve Lübnan arasındaki kuzey sınır bölgesinde yer alan ortak sınır hattını kapsadığını belirten Ebu Saab, sınır hattındaki birleşme noktalarının Suriye ile anlaşmanın ardından belirleneceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Avn da bugün Kıbrıs Dışişleri Bakanlığından diplomat Tasos Tzionis başkanlığındaki heyeti Baabda Sarayı'nda kabul etmişti.Lübnan'ın denizden 3 ülke ile sınırı bulunuyor. Bu ülkeler güneyde İsrail, kuzeyde Suriye ve batıda Kıbrıs.Doğu Akdeniz'de zengin gaz ve petrol kaynaklarının olduğunun duyurulmasından sonra Lübnan, söz konusu üç ülkeyle dolaylı ya da doğrudan görüşme adımları atmıştı.İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda dün deniz sınırı çizimi konusundaki anlaşmayı imzalamıştı.Lübnan Cumhurbaşkanlığı bu hafta bir heyetin konuyu görüşmek üzere Şam'a gideceğini duyurmuş ancak ziyaret gerçekleşmemişti.Tzionis de Lübnan'ı "kardeş ülke" saydıklarını ve her iki taraf arasında çözülmeyecek zor bir sorunun bulunmadığını söyledi.Cumhurbaşkanı Avn ile sınır meselesiyle ilgili çok kapsamlı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Tzionis, "Görüşmeler sürecek. Anlaşamayacağımız bir nokta yok, süreç çok hızlı ve kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.Lübnan'ın denizden 3 ülke ile sınırı bulunuyor. Bu ülkeler güneyde İsrail, kuzeyde Suriye ve batıda GKRY. Açık denizde kaynak arama sürecini ayrı ayrı başlatmış olan Lübnan ve Kıbrıs, 2007 yılında kendi münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) sınırlandıran bir anlaşma imzalamıştı.