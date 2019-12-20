Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail’den Türkiye karşı Doğu Akdeniz hamlesi /20 Aralık 2019 23:50

Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail’den Türkiye karşı Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma sonrasında Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail’den yeni bir hamle hazırlığı geldiği ileri sürüldü.

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AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na karşı ortak diplomatik adımlar için Mısır, İsrail, Yunanistan ve Lübnan liderleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre bu ülkelerle atılacak ortak adımın askeri seçenek içermediğini belirten Anastasiadis, diplomatik düzlemde "yasa dışı" mutabakatın ortaya koyduğu hedefleri boşa çıkarmayı amaçlayan ortak bir çabanın söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan mutabakatın Arap ülkeleri, AB ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından da kınandığına dikkat çeken Anastasiadis, atılacak somut ortak adımlarla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını söyledi.

İsrail’den boru hattı çıkışı

Diğer yandan Kıbrıs hükümet sözcüsü Kiryakos Kusios Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Anastasiadis'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Netanyahu'nun görüşmede, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ın doğalgaz boru hattı çalışmalarına başlanması için bir an önce anlaşma imzalamasını önerdiğini kaydetti.

Yunanistan, Türkiye'nin mutabakatla Girit adası ve On İki Adanın yakınındaki bölgede hak iddia ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Bu bölgenin kendi kıta sahanlığı içinde bulunduğunu savunan Türkiye, geçen hafta mutabakatın tescil için BM'ye gönderildiğini açıklamıştı. Yunanistan Türkiye'nin adımının BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini savunuyor. Türkiye ise bu anlaşmaya taraf değil.

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