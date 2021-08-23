Güney Kıbrıs Türk siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti

Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde etkin olan Türk siyasetçilere Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ile karşılık verdi. Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs yönetimindeki aralarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu tüm siyasetçilerin pasaportlarını iptal ettiği bildirildi. AB üyesi Kıbrıs'ın hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, bu adımı "Eylemleriyle Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü baltalıyorlar" sözleriyle gerekçelendirdi.







Pelekanos, "Kıbrıs 'sözde kabinede' yer alan veya Maraş'ın yeniden açılmasına dahil olan kişilerin pasaportlarını iptal edebilir, pasaportları yenilemeyi veya bu kişilere pasaport vermeyi reddedebilir" diye konuştu.





Güney Kıbrıs hükümeti, Türkiye'nin Kıbrıs harekâtını düzenlediği 1974 yılından bu yana yaklaşık 100 bin Kıbrıslı Türkün, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki çok sayıdaki ülkeye serbest dolaşım hakkı da sağlayan Güney Kıbrıs pasaportu aldığını açıkladı.





Ne olmuştu?





Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra ilk kez geçen yıl Ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı.





Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş, öncesinde Ada'nın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevrilerek askeri bölge ilan edilmişti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayındaki Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını bildirmiş, ardından Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar açılımda ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı.





Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Kapalı Maraş'ın açılmasına sert tepki göstermişti. Rumların kontrolündeki AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Maraş'ın açılmasının BM kararlarını ihlâl edeceğine ve barış sürecini baltalayacağına işaret ederek BM ve AB nezdinde resmi protesto notası vermişti.