Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kıbrıs'a iltica başvurularının çoğu Türkiye’den /15 Ağustos 2022 14:30

Güney Kıbrıs'a iltica başvurularının çoğu Türkiye’den

Güney Kıbrıs'a sene başından bu yana 13 bin iltica başvurusu yapıldığı ve başvuranların çoğunun Türkiye’den gelen sığınmacılar olduğu ifade edildi.

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Güney Kıbrıs'a bu sene içerisinde yapılan yaklaşık 13 bin iltica başvurusunun büyük kısmını Türkiye'den geçenlerin teşkil ettiği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Kesimine ait devlet radyosunda Pazar günü yayımlanan bir habere göre, sene başından bu yana yaklaşık 13 bin kişi ülkede iltica başvurusunda bulundu. Habere göre, AB üye devletleri arasında nüfuslarına oranla en fazla iltica başvurusu yapılan ülke Güney Kıbrıs Lefkoşa'daki yönetimin bu sebeple AB'den yardım istediği ifade edildi.

Habere göre ayrıca, Kıbrıs Rum Kesimi'ne yapılan iltica başvurularının çoğu Türkiye'den gelenler tarafından yapılıyor. Kıbrıs'taki resmi makamlara dayandırılan haberde, sığınmacıların çoğunun Türkiye'den kaçakçılık çeteleri tarafından adanın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs'a getirildiği, daha sonra adanın kuzeyi ile güneyi arasındaki hattın zayıf korunan kısımlarından güneye geçmeleri için yönlendirildikleri ifade edildi.

Haberde Kıbrıs Rum Kesimi İçişleri Bakanlığı verileri paylaşılarak, ülkenin nüfusunun yüzde dördünün resmi ikamet statüsü olmayan göçmenlerden oluştuğu kaydedildi. Ada'nın güneyinde yaklaşık 700 bin Kıbrıslı Rum ve yaklaşık 180 bin yabancının yaşadığı kaydedildi.
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