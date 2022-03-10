Güney Kore başkanlığını Yoon Suk Yeol kazandı

Muhafazakar eski bir başsavcı Yoon Suk Yeol, Perşembe günü Güney Kore’nin yeni cumhurbaşkanı seçildi ve bu zaferin, Seul’ün ABD ile daha güçlü bir ittifak arama ve Kuzey Kore’ye karşı daha sert bir çizgi izleme arzusunu müjdelemesi bekleniyor.





Perşembe günü erken saatlerde oyların %99’dan fazlasının sayılmasıyla, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi’nden Yoon, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin adayı Lee Jae-myung’a karşı %47,8 oy oranıyla %48,6 oy aldı. Güney Kore’deki en zorlu cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.





Destekçi kalabalığı Yoon’un evinin ve partisinin kampanya ofisinin yakınında toplandı ve seçim zaferini kutlamak için adını haykırdı.





Parti ofisinde yaptığı zafer konuşmasında Yoon, “Bu, büyük insanlarımızın zaferidir” dedi. “Anayasamıza ve parlamentomuza saygı duyacağım ve halkımıza layıkıyla hizmet etmek için muhalefet partisiyle birlikte çalışacağım.”





Yoon’un Mayıs ayında göreve başlaması ve dünyanın en büyük 10. ekonomisinin başı olarak beş yıllık bir dönem için hizmet vermesi planlanıyor.





Daha önce, Gyeonggi eyaletinin eski valisi Lee, parti merkezinde yenilgiyi kabul etti.





Huysuz bir Lee, “Elimden gelenin en iyisini yaptım ama beklentileri karşılayamadım” dedi. “Aday Yoon Suk Yeol’u tebrik edin. Yeni bir birlik ve uyum çağını başlatmasını ve yeni bir birlik ve uyum çağını başlatmasını içtenlikle istiyorum.





Çarşamba günkü seçim, yakın tarihin en hırçın siyasi kampanyalarından birinde aylarca birbirlerini döverek, alay ederek ve şeytanlaştırarak geçiren Yoon ve Lee arasında iki taraflı bir hesaplaşmaya dönüştü. Mücadeleleri, ülkenin zaten derin olan iç bölünmelerini şiddetlendirdi ve kaybeden adayın bağlantılı olduğu skandallar nedeniyle cezai soruşturmalarla karşı karşıya kalabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.





Seçimi kazandıktan sonra Yoon, Lee ve diğer adaylarla olan yarışının Güney Kore siyasetini geliştirdiğini söyledi. “Yarışmamız şimdilik bitti. Güçlerimizi birleştirmeli ve halkımız için bir olmalıyız” dedi.





Eleştirmenler, ne Yoon’un ne de Lee’nin Kuzey Kore ve nükleer silahlarının oluşturduğu tehdidin nasıl azaltılacağı konusunda net bir strateji sunmadığını söylüyor. Ayrıca seçmenlerin ABD-Çin rekabeti ortasında uluslararası ilişkileri nasıl idare edecekleri ve artan ekonomik eşitsizlik ve yükselen ev fiyatlarıyla nasıl yüzleşecekleri konusunda şüpheci olduklarını söylüyorlar.





Yoon, Kuzey Kore’nin provokasyonlarına şiddetle karşı çıkacağını ve Kuzey Kore’nin nükleer tehditlerini etkisiz hale getirmek için Washington ve Tokyo ile üçlü güvenlik işbirliğini güçlendirmeye çalışacağını söyledi. ABD ile güçlendirilmiş bir ittifakın dış politikasının merkezinde yer alacağını açıkça belirtti. Yoon, Çin konusunda daha emin bir tavır alacağını söyledi.





Lee ise ABD-Çin çatışmaları karşısında Kuzey Kore ile daha fazla uzlaşma ve diplomatik pragmatizm çağrısında bulunmuştu.





Bazı uzmanlar Yoon’un dış politika duruşunun Seul’ü Washington’a yaklaştıracağını söylüyor, ancak Yoon Pyongyang ve Pekin ile sürtüşmenin önüne geçemez.





Washington Center for a New American Security kıdemli analisti Duyeon Kim, “İttifakın Kuzey Kore, Çin ve bölgesel ve küresel meselelerde daha yumuşak ve çoğunlukla senkronize olmasını bekleyebiliriz” dedi. “Yoon’un en büyük zorluğu danışmanlarını dinleyip dinleyemediği ve görev süresinden sonra siyasi ve jeoekonomik gerçeklerle karşı karşıya kaldığında Kuzey Kore ve Çin’e karşı gerçekten daha sert olup olmayacağıdır.”





Yoon, mevcut liberal Başkan Moon Jae-in’in başsavcısıydı, ancak geçen yıl istifa etti ve Moon’un müttefiklerine yönelik soruşturmalar üzerine düştükten sonra muhalefete katıldı. Yoon, bu soruşturmaların nesnel ve ilkeli olduğunu söyledi, ancak Moon’un destekçileri, Moon’un kanun uygulama reformlarını engellemeye ve kendi siyasi duruşunu iyileştirmeye çalıştığını söyledi.





Yoon’u eleştirenler, parti siyaseti, dış ilişkiler ve diğer önemli devlet meselelerindeki deneyim eksikliği nedeniyle ona saldırdı. Yoon, deneyimli yetkililerin uzmanlık gerektiren devlet meselelerini ele almasına izin vereceğini söyledi.





Yurt içi meselelerde Yoon, neredeyse yalnızca erkeklere hitap eden, Trump benzeri bir bölücü kimlik politikası markasını benimseyerek cinsiyet düşmanlığını körüklemekle suçlanıyor. Cinsiyet eşitliği politikalarını ve sıkı bir işgücü piyasasında geleneksel ayrıcalıkların kaybını kınayan genç erkeklerin sesini kazanmak amacıyla ülkenin Cinsiyet Eşitliği ve Aile Departmanı’nı kaldırma sözü verdi.





Yoon için acil bir öncelik, ülkenin zor kazanılan pandemik kazanımlarını yok eden eşi görülmemiş bir Omicron ile ilgili koronavirüs enfeksiyonu dalgasını durdurmak olacaktır. Güney Kore sağlık yetkilileri Çarşamba günü rekor 342.446 yeni virüs vakası bildirdi. Hastaneye yatışlar ve ölümler de peş peşe geldi.





Ülkenin ideoloji, bölgesel bağlılık ve cinsiyet gibi derinleşen bölünmelerinin üstesinden gelmek Yoon için çok önemli bir görev olacaktır. Aksi takdirde, hala Lee’nin partisi tarafından kontrol edilen bir parlamento ile karşı karşıya kaldığında, iç siyasi gündeminde büyük açmazlar ile karşı karşıya kalabilir ve kilit politikalarını ilerletmek için mücadele edebilir.





Yoon, desteğini almak için geçen hafta yarıştan çekilen bir başka muhafazakar aday olan Ahn Cheol-soo ile bir koalisyon hükümeti kurma sözü verdi. Ahn’ın çekilmesinin Yoon’un zaferine katkıda bulunduğuna inanılsa da, gözlemciler Ahn ve Yoon’un personeli arasında hizipler arası kan davası hakkında hala endişeler olduğunu söylüyor.





Güney Kore anayasası, cumhurbaşkanını beş yıllık bir görev süresiyle sınırlandırıyor ve Lee’nin partiden meslektaşı Moon’un yeniden seçilmek için aday olmasını engelliyor. Moon, muhafazakar Başkan Park Geun-hye’nin büyük bir yolsuzluk skandalı nedeniyle görevden alınması ve görevden alınmasının ardından 2017’de iktidara geldi.





Park’ın görevden alınmasından sonra muhafazakarlar başlangıçta karmakarışık durumdayken, Moon’un onay oranı sonunda %83’e ulaştı, çünkü o Kuzey Kore ile uzlaşma sağlamak ve eski muhafazakar liderlerin sözde yolsuzluklarıyla uğraşmak için çok çabaladı. Sonunda, Kuzey Kore’nin nükleer programı konusundaki görüşmelerin durması ve yolsuzlukla mücadele kampanyasının adalet sorularını gündeme getirmesi üzerine şiddetli tepkilerle karşılaştı.





Ulusal Seçim Komisyonu’na göre, ön seçmen katılımı yüzde 77,1 ile on yıllar süren askeri diktatörlüğün ardından 1987’de doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeniden yapılmasından bu yana beşinci en yüksek katılım oldu.