Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore’de facia! Uçak kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti! /29 Aralık 2024 10:34

Güney Kore’de facia! Uçak kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 122'ye yükseldi.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan Jeju Hava Yolları'na ait 175 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu uçak, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'na inişi sırasında kaza yaptı.

Pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen çite çarparak alev aldı. Kazanın meydana geldiği havalimanında acil durum ilan edildi, uçuşlar durduruldu.

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175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı kaydedildi.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki kalan 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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