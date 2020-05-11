Güney Kore’de “İkinci Dalga” Uyarısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yaptığı açıklamada yeni vakaların virüsün her zaman geniş çaplı yayılabileceğini gösterdiğini kaydetti ve bu yıl sonuna doğru ikinci dalga olabileceği uyarısında bulundu. Moon, Corona’yı kastederek “Bu bitene kadar, bitmiş değildir” ifadesini kullandı.

Sağlık yetkilileri ülkede 34 yeni vaka olduğunu açıkladı. Bu, 9 Nisan’dan bu yana en yüksek rakam. Yeni vakaların özellikle gece eğlence mekanlarında ortaya çıktığı kaydedilirken, yetkililer başkent Seul’de bütün gece eğlence yerlerini geçici olarak kapatma kararı aldı.





Sağlık Bakanı da okulların aşamalı olarak 13 Mayıs’tan itibaren açılıp açılmayacağını değerlendireceklerini kaydetti.





Salgının ilk günlerinde Çin dışında virüsle en fazla mücadele etmek zorunda kalan ülkelerden Güney Kore, testler ve takiple vaka sayısını oldukça azaltabilmişti.





Son haftalarda ülkedeki yeni vaka sayıları günlük ortalama 10 civarında ya da bu rakamın da altında kalıyordu.





Vakalardaki son artış hükümetin bazı kısıtlamaları hafiflettiği, okul ve iş yerlerini tamamen açmayı planladığı bir sırada geldi.





Moon, televizyondan halka yaptığı konuşmada “Salgının önlenmesi için önlemlerimizi azaltmamalıyız” dedi ve “Uzun bir savaştayız, herkese durum düzelene kadar günlük yaşantılarımıza dönsek de güvenlik önlemlerine ve kurallara uymaları çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.