Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kore’de popçular askere gitmeyecek kararı ülkeyi karıştırdı /01 Aralık 2020 15:33

Güney Kore’de popçular askere gitmeyecek kararı ülkeyi karıştırdı

Güney Kore'nin en popüler pop müzik gruplarından olan BTS'nin üyeleri için yeni bir karar alındı. Güney Kore parlamentosu, dünyanın en tanınan müzisyenlerinden olan BTS üyelerinin asker görevinden 30 yaşına kadar muaf olmasına karar verdi.

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Dünyanın en popüler müzik gruplarından biri halini alan BTS’nin üyelerine askerlik ayrıcalığı ülkede yeni bir tartışmayı başlattı… Bugün Güney Kore parlamentosu K-pop türünde müzik yapan BTS üyelerinin askerlikten 30 yaşına kadar muaf tutulmasına karar verdi.

Normalde 18-28 yaş aralığındaki erkeklerin 2 yıl boyunca askerlik görevini yerine getirmesi bir zorunlulukken bazı istisnai durumlarda bu kural esnetilebiliyor.

Daha önce geçerli şartları sağlayan öğrenciler ve müzik ve spor alanında büyük başarılara imza atan sporcular ve sanatçıların askerlik görevleri ertelenmişti. Öyle ki bazı üst düzey klasik müzik icra edenler ve Olimpiyat madalyası kazanan sporcuların askerlik görevinden 28 yaşına kadar muaf tutulmasına karar kılınmıştı.

BTS grubu üyelerine uygulanan 30 yaş sınırı ise bir ilk olarak kayıtlara geçti. BTS grubunun en yaşlı üyesi 27 yaşındaki Jin olurken, daha önce hiçbir K-pop grubu üyelerine benzer ayrıcalıklar sunulmamıştı. BTS, 2013 yılında kurulmuş ve Dynamite isimli şarkı ile birlikte ABD Billboard listelerinde bir numara olmuştu.

Güney Kore parlamentosunda söz alan siyasetçi Jeon Yong-gi, “Popçular en büyük başarılarını 20’li yaşlarında elde ediyorlar dolayısıyla onları askerlikten muaf tutmak doğru olacaktır” dedi.

Güney Kore’de bir süredir tartışılan karar ile ilgili geçen ay yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 53’ü BTS grubunun askerlikten muaf tutulmasına sıcak bakarken yüzde 47’si ise karşı olduğunu dile getirmişti.
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