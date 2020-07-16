Güney Kore’den beklenmedik hamle: Kim’in kız kardeşi hakkında soruşturma başlatıldı

Kore yarımadasında geçen ay yükselen tansiyon durulmuşken, Güney Kore’den beklenmedik bir hamle geldi. Kuzey Kore’ye gönderilen propaganda broşürlerine misilleme olarak Pyongyang’ın Güney Kore'ye ait Kaesong’daki irtibat bürosunu havaya uçurmasının faturası Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong’a kesildi.







AFP haber ajansının aktardığına göre Seul bölge savcılığından yapılan açıklamada, Lee Kyung-jae adlı avukatın konuyla ilgili olarak Kim Yo-jong hakkında şikâyette bulunduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.





İdam ya da yedi yıl hapis cezası

Lee Kyung-jae, irtibat bürosunun Güney’e ait olduğunu ve hükümet fonları kullanılarak yenilendiğini savundu. Şikayet dilekçesinde, “Kim, Güney'in kamu yararına hizmet eden yarı diplomatik misyon binasını yok etmek için patlayıcıları kullandı” ifadelerine yer verildi.





Öte yandan Kim’in yanı sıra Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Pak Jong-chon’a da aynı suçlama yöneltildi.





Sınırın güney tarafındaki barış evinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile biraraya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a (solda) kız kardeşi Kim Yo-jong eşlik etmişti.





Lee Kyung-jae, Güney Kore yasalarına göre patlayıcı kullanarak bir mala zarar vermenin ya da huzuru bozmanın karşılığı olarak en az yedi yıl hapis ya da idam cezası öngörüldüğünü vurguladı.

Kriz adım adım büyüdü, aynı şekilde söndü

Güney ile Kuzey Kore arasında geçtiğimiz ay broşürlerle başlayan kriz bir anda savaşın eşiğine kadar geldi.





Güney Kore'ye iltica eden aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurdu.





Kuzey Kore, bununla kalmayıp Güney'e ait Kaesong’daki irtibat bürosunu da havaya uçurdu.





Ardından ‘düşmana karşı gelmiş geçmiş en büyük propaganda broşürü operasyonunu’ gerçekleştireceğini duyuran Kuzey Kore, 3 binden fazla balonla yaklaşık 12 milyon broşürün Güney’e gönderileceğini açıkladı.





Ancak daha sonra bu sert tutumundan vazgeçen Kuzey Kore, önce askeri eylem planını erteledi, sonra sınıra yeniden yerleştirilen propaganda hoparlörlerini kaldırdı ve hatta basında yer alan Güney Kore’ye yönelik eleştirel yazıları geri çekti.





Kız kardeş açıklamalarıyla ön plandaydı

Tüm bu gerilim yaşanırken ağabeyi Kim’in halefi olarak gösterilen Kim Yo-jong, Güney Kore’ye yönelik sert açıklamalarıyla gündemdeydi.





Kim Yo-jong, Güney Kore'yi ‘düşman’ olarak nitelendirdi ve ‘ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını’ söyledi. Kim, havaya uçurulmadan önce irtibat bürosunu ‘işe yaramaz’ olarak niteledi ve Güney’e “Çöküşüne tanık olacaksınız” diye seslendi.