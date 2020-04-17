Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kore’den korkutan sonuç : Her yüz hastadan ikisinde /17 Nisan 2020 13:36

Güney Kore’den korkutan sonuç : Her yüz hastadan ikisinde

Corona virüsüne karşı en sıkı önlemleri alan ülkelerin başında gelen Güney Kore'den korkutan bir açıklama geldi... İyileşen 7.829 Covid-19 hastasından 163'ünün sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

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Güney Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi (KCDC), bugün yayınladığı raporda, Covid-19’u yenen hastaların %2.1’inin test sonuçlarının tekrar pozitif çıktığını kamuoyuna duyurdu.

KCDC tarafından yapılan açıklamada corona virüsünü yenmeyi başaran 7 bin 829 kişinin karantinadan çıktıktan sonra yapılan Covid-19 test sonuçlarına göre 163 kişide pozitif sonuç çıktı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Yapılan açıklamada bu hastalarda neden pozitif sonuç çıktığına dair araştırmaların devam ettiği belirtildi.

KCDC, “Pozitif gelen sonuçlar karantinadan çıktıktan sonra 24 saat ya da 35 gün içerisinde yapılan testlerin sonucunda geldi. Fakat ortalama olarak 13.5 günlük  bir zaman diliminden bahsediyoruz” açıklamasını yaptı.

Güney Koreli yetkililer 137 vakanın yüzde 43.9’unun hafif semptomlar gösterdiğini de vurguladı.
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